Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

Лудогорец записа втора поредна изразителна победа след завръщането на Игор Йовичевич начело на отбора. След успеха с 3:0 над втородивизионния румънски СЧМ Ръмнику Вълча преди седмица, днес "орлите" разгромиха Черно море с 5:0 в контролна среща на стадион "Хювефарма Арена".

Четири от петте гола в проверката паднаха през първото полувреме. Крилото Ерик Маркус (17', 41', 43') блесна с хеттрик, а едно попадение добави нападателят Руан Секо, който се разписа в 28-ата минута. След почивката точен беше и Ивайло Чочев (80'). Резултатът дори можеше да е още по-изразителен, но попадение на Сон беше отменено заради засада, а отделно от това разградчани направиха и няколко пропуска пред вратата на противника.

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Още в четвъртата минута пред Кайо Видал се откри отлична възможност да открие резултата, но изстрелът му от границата на наказателното поле не намери очертанията на вратата.

В 17-ата минута другото крило на "орлите" Ерик Маркус получи топката отдясно, проправи си пространство за удар и с по-неудобния си ляв крак преодоля стража на "моряците".

В средата на първото полувреме разградчани отбелязаха втори гол чрез Сон, но той беше отменен заради засада, маркирана от страничния съдия. Малко по-късно Дамян Христов отби силен шут на Руан Секо.

В 28-ата минута все пак Лудогорец удвои преднината си. Ертан Томбак не успя да изчисти топката по най-добрия начин и тя попадна в краката на Станич, а той бързо намери Секо, който се разписа с техничен изстрел в далечния ъгъл.

В 36-ата минута Христов се справи с коварен удар на Сон.

Натискът на домакините продължи и до почивката те реализираха още две попадения. В 41-вата минута Маркус отбеляза втория си гол, а само 120 секунди след това бразилецът оформи своя хеттрик.

В 50-ата минута Амир Хаджиахметович стреля на сантиметри от левия страничен стълб.

В 57-ата разградчани допуснаха грешка при изнасянето на кълбото и то се озова в краката на Селсо Сидни, който обаче беше спрян от гредата.

В 80-ата минута Ивайло Чочев се възползва от неразбирателство в защитата на Черно море и останал очи в очи със стража хладнокръвно направи 5:0.

Малко след това Ертан Томбак получи втори жълт картон и напусна игра, а на негово място се появи младият играч от школата на варненци Николай Илиев.

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