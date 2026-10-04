Първа победа за дубъла на Спартак (Плевен)

Вторият отбор на Спартак (Плевен) надви с 1:0 у дома Партизан (Червен бряг). Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Успехът е първи за дубъла на плевенчани от началото на първенството, а гостите допуснаха първата си загуба в него. Мартин Христов вкара единствения гол в 20-ата минута на двубоя. Първото полувреме беше за домакините. В него, те пропуснаха да вкарат още. След почивката червенобрежкия тим опита да обърне нещата в своя полза, но не сполучи. В 70-ата минута, Илиан Бановски от плевенския тим извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

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