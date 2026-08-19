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Без победител в първата битка между Левски и АЕК на пълния Национален стадион - на живо с атмосферата и отзивите след мача
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  3. Костадинов: Левски трябва да показва себераздаване, дух, тактическа грамотност

Костадинов: Левски трябва да показва себераздаване, дух, тактическа грамотност

  • 19 авг 2026 | 00:18
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Георги Костадинов говори след равенството 0:0 на Левски срещу АЕК в плейофа от Шампионската лига. Той каза, че смята, че Левски, ако показва дух и себераздаване, може да изпълни голямата цел, както и сподели мнението си за Марко Груич, който днес не записа първи минути, но със сигурност има големи очаквания за бъдещата европейска кампания на "сините".

"Доста сериозен мач срещу сериозен противник. Доволен съм от показаното – зрялост и добра игра. За съжаление не вкарахме. Надявам се да си тръгнем с положителен резултат от Гърция.

Класа, добра тактическа дисциплина, футболисти на това ниво – ако не сме на 101%, ще ни бъде много трудно.

Нищо по-различно от това, което прави до момента – себераздаване, дух, тактическа грамотност и, разбира се, да вярва.

Марко Груич е много опитен футболист, отлично момче. Ще бъде много полезен и в съблекалнята. Футболист със сериозна кариера зад гърба си и мотивация. Въпрос на време е да вземе игровата практика и да покаже най-доброто от себе си", каза Костадинов.

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