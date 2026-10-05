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Валери Свиленов: Трудно е да срещу 11 футболисти и трима жокери, облечени в черно

  • 5 окт 2026 | 02:24
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Валери Свиленов: Трудно е да срещу 11 футболисти и трима жокери, облечени в черно

Ботев (Ихтиман) отпадна от турнира за Купата на България след загуба с 0:1 от Спартак (Пловдив) като гост. Двубоят обаче бе изпълнен с изключително спорни моменти, които бяха отсъждани в полза на домакините и подминавани в полза на гостите.

“Изиграхме може би най-добрия мач до момента, въпреки загубата. Създадохме много на брой положения и не успяхме да ги реализираме, отмениха ни чист гол и не ни дадоха 200% дузпа”, коментира разочарованият старши треньор Валери Свиленов пред официалния сайт на Ботев Ихтиман след края на двубоя в Пловдив.

“На така наречения терен – по скоро нива, имаше един отбор и това бяхме ние, но е трудно да се надиграваш и противопоставиш на отбор от 11 облечени в синьо и трима жокери, облечени в черно, и особенно когато нямаш и късмет.

Още през седмицата, когато видяхме, че съдийската бригада е от техният регион (Бургас), бяхме и предупредени, че именно те ще са жокерите в този двубой. Така и стана. С казаното дотук искам да подчертая, че не търся оправдание за загубата, вината я търсим в нас самите”, добави наставникът.

“Живеем в 21 век и този мач се игра в центъра на Пловдив. Срамно е да няма вода в така наречените съблекални, за да могат футболистите да се изкъпят след мача”, завърши Валери Свиленов.

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