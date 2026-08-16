Астън Вила е новият кандидат за Зион Сузуки

Английският клуб Астън Вила се присъедини към надпреварата за подписа на вратаря на Парма, Зион Сузуки. Този ход идва на фона на новините, че преминаването на японския национал в Пари Сен Жермен е напът да се провали.

Според информация на трансферния експерт Фабрицио Романо, причината за провала на сделката с френския шампион е искане за допълнителна комисионна от страна на агентите на Сузуки, което не е било част от първоначалната договорка. Това е предизвикало недоволство в ръководството на ПСЖ.

Възползвайки се от ситуацията, ръководството на Астън Вила е започнало активни преговори с представителите на вратаря и с италианския клуб Парма. Целта е да се обсъди възможността за трансфер на Сузуки на „Вила Парк“.

Успешното привличане на японеца би улеснило значително евентуалната продажба на настоящия страж на Вила, Емилиано Мартинес, в Ювентус. Клубът от Бирмингам не е склонен да се раздели с аржентинския си национал, преди да му намери качествен заместник. Потенциалният трансфер на Сузуки би бил ключов фактор за осъществяването на амбициите на „бианконерите“ да привлекат Мартинес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages