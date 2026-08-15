Пари Сен Жермен се отказва от Сузуки

Пари Сен Жермен е решил да се откаже от привличането на вратаря Зион Сузуки от Парма. По-рано през седмицата японският национал се договори с французите и изглеждаше, че трансферът му в европейския клубен шампион е сигурен. Планът беше ПСЖ да го купи и след това да го даде под наем на Ювентус.

Преди няколко дни “бианконерите” се изнервиха от забавянията и условията по сделката и се отказаха от нея. Сега изглежда, че французите ще направят същото. Според запознати причината за това са изискванията на агента на Сузуки. Вратарят е трябвало да мине медицински прегледи днес, но представителите му са имали допълнителни изисквания в последния момент. Това е накарало ПСЖ да си промени мнението и да се откаже да го привлича.

🚨INFO RMC SPORT🚨

Le gardien de Parme, Zion Suzuki ne signera finalement pas au Paris Saint-Germain.

Les commissions réclamées par les agents du joueur au dernier moment jugées particulièrement importantes par le Paris Saint-Germain. Ces exigences auraient fortement déplu à la… pic.twitter.com/L8bYQXYJnk — RMC Sport (@RMCsport) August 15, 2026

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