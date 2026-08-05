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Астън Вила договори италианец от Атлетико

  • 5 авг 2026 | 21:21
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Астън Вила договори италианец от Атлетико

Астън Вила и Атлетико Мадрид са постигнали споразумение за трансфера на левия бек Матео Руджери в английския клуб, съобщава “Марка”. Сделката е на стойност 18+6 млн. евро.

Поради тази причина италианецът няма да пътува с “дюшекчиите” за тяхното турне в Южна Корея. Според Николо Скира бирмингамци са предложили на 24-годишния играч договор за пет сезона при по-висока заплата от настоящата му. Въпреки това той все още не е дал своето съгласие за трансфера. Ако Астън Вила наистина го привлече, това означава, че оттам най-вероятно ще се откажат от намерението си да купят Первис Еступинян от Милан.

Атлетико взе Руджери през миналото лято, плащайки 17 млн. евро на Аталанта. Досега той е записал 47 мача със 7 асистенции за мадридчани.

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Снимки: Gettyimages

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