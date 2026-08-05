Ювентус се е прицелил в нападател на Манчестър Юнайтед

Въпреки че вече се подсили с трима атакуващи играчи през това лято, Ювентус е готов да отправи оферта и за нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, съобщават трансферните експерти в Италия.

Макар и да държат да продадат нидерландеца, “червените дяволи” са готови да приемат и наем, но със задължителна опция за закупуване. От друга страна, “Старата госпожа” води усилени преговори с неговите представители, като самият Зиркзее е отворен към възможността да се завърне в Серия "А". Клубът отдавна е свързван с бившия голмайстор на Болоня, а интересът се е засилил след пристигането на новия спортен директор Фредерик Масара, който му е голям фен и го искаше още в Рома. Това означава, че възможността за привличането на Марко Пелегрино от Парма е на втори план.

‼️ Joshua Zirkzee has given the green light to a move to Juventus, the Dutchman is willing to return to Italy. Manchester United are wanting either a permanent transfer or a loan with an obligation to buy.



Juve have not yet reached an agreement under those terms. Ricky Massara… pic.twitter.com/JRSCwYCg7W — JuveFC (@juvefcdotcom) August 5, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages