Ювентус огорчи Челси на Алонсо със страхотен гол

Ювентус победи с 1:0 Челси в контрола, играна на “Кай Так Стейдиъм” в Хонконг. Двубоят бе равностоен и без много интересни ситуации, но бе решен с брилянтен гол на Едон Жегрова в 68-ата минута. Така “бинаконерите” постигнаха трета поредна победа в предсезонната си подготовка, докато за Челси това бе второ последователно поражение след загубата от градския съперник Тотнъм преди няколко дни.

Новите попълнения Жовани Кенда и Дани Уелбек започнаха за първи път като титуляри за Челси. Жоао Педро бе другият нападател във формацията на Чаби Алонсо. След като пропусна мача с Тотнъм, Роберт Санчес се завърна на вратата. Мойсес Кайседо, който изведе отбора с капитанската лента, също започна за първите си минути по време на предсезонната подготовка. Сред резервите за първи път по време на турнето бяха Майк Пендерс, Габриел Слонина, Педро Нето, Николас Джаксън и Михайло Мудрик.

Лучано Спалети не можеше да използва най-новите попълнения Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович. Франсиско Консейсао също не беше на разположение. Бремер и Йълдъз обаче бяха на пейката. Мануел Локатели изведе отбора с капитанската лента, а Жереми Бога също се завърна сред титулярите. Аркадиуш Милик водеше атаката на “бианконерите” от първите минути.

Първото полувреме бе равностойно, но и доста скучно, като двата отбора не създадоха нито едно чисто голово положение. Първият точен удар бе в 43-тата минута, като тогава бе и най-добрата ситуация. Роберт Санчес обаче реагира добре на вратата на Челси, избивайки хубав изстрел на Бога. Малко след това и Милик нанесе удар, който премина покрай гредата.

Двамата треньори направи съответно по четири и пет смени за началото на втората част.

Челси започна по-добре полувремето и Пелестри пропусна добра възможност, след като се озова сам срещу Перин, но стреля лошо и вратарят спаси. В 68-ата минута обаче Ювентус поведе в резултата след добро разиграване. Зеки Челик проби отдясно, след което върна по земя към Йълдъз, който задържа на границата на наказателното поле, след което пусна към Жегрова. Със страхотен изстрел от около 22 метра косоварят прати неспасяемо топката до сглобката.

В 82-рата минута в игра за Челси се завърна Михайло Мудрик, който пропусна последните 20 месеца заради положителен допинг тест.

До края резултатът се запази.

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Снимки: Gettyimages