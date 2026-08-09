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Лукуми е дал положителен отговор на Ювентус и е на крачка от контракт

  • 9 авг 2026 | 03:39
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Лукуми е дал положителен отговор на Ювентус и е на крачка от контракт

Бъдещето на колумбийския централен защитник Йон Лукуми се превръна в един от следените с особено внимание трансферни казуси по време на настоящия летен прозорец. След силното си представяне с националния отбор на Колумбия и утвърждаването си като една от ключовите фигури в отбраната на Болоня в Серия "А", бранителят попадна в полезрението на Ювентус, а сега се твърди, че състезателят е дал съгласието си да премине в "старата госпожа".

Според информация на италианското издание „Calciomercato“, Лукуми вече е постигнал споразумение с ръководството на „бианконерите“ относно личните си условия. Според източника торинският гранд ще предложи контракт с продължителност за срок от пет години.

Испанският вестник "Marca" допълва, че колумбиецът отхвърлил финансово атрактивни оферти от турски и английски тимове, тъй като Ювентус е станал негов приоритет, когато е разбрал, че има интерес от страна на "бианконерите". Сделка обаче все още не е постигната, тъй като се е появило леко разминаване в преговорите по отношение на финансовите параметри в размер на около 8 млн. Торинци са готови да предложат сума от 17 млн евро, докато от настоящия клуб на Лукуми искат да получат 25 млн.

Ювентус изпрати оферта за Йон Лукуми
Ювентус изпрати оферта за Йон Лукуми

Болоня придоби Лукуми през 2022 г. от белгийския генк за 8 млн евро, се стреми да увеличи максимално печалбата си от един от ключовите си играчи на фона на натиск от потенциална конкуренция от други клубове. Междувременно защитникът очаква окончателно споразумение между клубовете, за да завърши трансфера си в един от европейските гиганти.

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