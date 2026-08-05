Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ювентус може да се облагодетелства от трансфер на Сузуки в ПСЖ

Ювентус може да се облагодетелства от трансфер на Сузуки в ПСЖ

  • 5 авг 2026 | 19:32
  • 435
  • 0
Ювентус може да се облагодетелства от трансфер на Сузуки в ПСЖ

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен продължава да работи върху привличането на титулярния вратар на Парма Зион Сузуки, съобщават трансферните експерти в Италия.

ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал
ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал

След подобрената оферта на ПСЖ двата клуба са много близо до сделка. Въпреки това наставникът на парижани Луис Енрике не планира да използва Сузуки като първи избор на вратата си през новия сезон. Ето защо оттам възнамеряват да преотстъпят японския национал на Ювентус, който също проявява силен интерес към него. От “Старата госпожа” са готови да привлекат 23-годишния страж, въпреки че ще трябва да го върнат на “Парк де Пренс” след края на кампанията. Преди това френският шампион е предложил Люка Шевалие на торинския гранд, но в торинския гранд са решили да не се възползват от офертата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус огорчи Челси на Алонсо със страхотен гол

Ювентус огорчи Челси на Алонсо със страхотен гол

  • 5 авг 2026 | 16:35
  • 7285
  • 0
Интер отново не успя да надвие Милан, българин игра в дербито в Пърт

Интер отново не успя да надвие Милан, българин игра в дербито в Пърт

  • 5 авг 2026 | 16:24
  • 10160
  • 2
Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

  • 5 авг 2026 | 16:24
  • 4744
  • 0
Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

  • 5 авг 2026 | 16:20
  • 1774
  • 1
Тотнъм започна преговори с Гакпо

Тотнъм започна преговори с Гакпо

  • 5 авг 2026 | 15:29
  • 4443
  • 3
Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

  • 5 авг 2026 | 15:27
  • 2492
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 10044
  • 128
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 23179
  • 96
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 61659
  • 58
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 8906
  • 5
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 12467
  • 49
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 57901
  • 149