Ювентус може да се облагодетелства от трансфер на Сузуки в ПСЖ

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен продължава да работи върху привличането на титулярния вратар на Парма Зион Сузуки, съобщават трансферните експерти в Италия.
ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал
След подобрената оферта на ПСЖ двата клуба са много близо до сделка. Въпреки това наставникът на парижани Луис Енрике не планира да използва Сузуки като първи избор на вратата си през новия сезон. Ето защо оттам възнамеряват да преотстъпят японския национал на Ювентус, който също проявява силен интерес към него. От “Старата госпожа” са готови да привлекат 23-годишния страж, въпреки че ще трябва да го върнат на “Парк де Пренс” след края на кампанията. Преди това френският шампион е предложил Люка Шевалие на торинския гранд, но в торинския гранд са решили да не се възползват от офертата.
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