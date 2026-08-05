Един от парагвайските грубияни има оферта от Ювентус

Ювентус е отправил запитване за халфа на Ривър Плейт и националния отбор на Парагвай Матиас Галарса, намекна неговият агент. 24-годишният футболист вече има богат опит, като е играл в Парагвай, Бразилия, Аржентина и САЩ, след като прекара последните няколко месеца под наем в Атланта Юнайтед. Договорът му с Ривър Плейт е до декември 2028 г., но той не тренира с клуба след периода под наем и е нетърпелив да започне ново приключение в европейския футбол.

„Матиас направи страхотно Световното първенство и е жалко, защото мисля, че Ривър Плейт сгрешиха, като го изключиха от състава“, заяви агентът Реджис Маркес.

🚨 Regis Marques confirma que están esperando la propuesta oficial de un club grande de 🇮🇹 por Matías Galarza Fonda



📍Es uno de estos equipos: #Inter, #Milan o #Juventus.



🗣️ Lo expresó con @Wilson11G https://t.co/StdBuREfKF pic.twitter.com/B3EqnYnYPP — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 4, 2026

„Моята работа е да му осигуря най-добрата сделка сега. Имаме три или четири предложения, които разглеждаме. Ще вземем решение по-близо до края на трансферния прозорец. Мога да кажа, че най-силната оферта, която имаме, е от Европа, и по-конкретно от Италия. Той иска да отиде в Европа и настоява за значително увеличение на заплатата, което е справедливо след толкова добро Световно първенство", добави агентът.

Според „ТиК Спортс“ предложението, на което Галарса обръща най-голямо внимание, е от Ювентус. Твърди се, че има известен интерес и от Съндърланд, но Юве би бил по-голямо предизвикателство.

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Галарса има 19 мача за мъжкия национален отбор на Парагвай, в които е отбелязал 4 гола, включително победното попадение срещу Турция в груповата фаза на Мондиал 2026. Той беше титуляр във всички мачове на "гуараните" на Световното първенство с изключение на един.

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Снимки: Imago