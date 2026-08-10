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  3. Ясен Петров: Бяхме плахи преди почивката

Ясен Петров: Бяхме плахи преди почивката

  • 10 авг 2026 | 23:48
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Наставникът на Спартак (Варна) Ясен Петров бе разочарован от загубата с 2:3 от Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че през първата част тимът е бил много плах, което е изиграло лоша шега за крайния изход.

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"
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"Бяхме като на дискотека – изгася и светва токът. Плахо първо полувреме за нас. Имахме шансове, въпреки че допуснахме голове, не успяхме да реализирахме. Ботев вкараха страхотен гол, но допуснахме и голяма грешка при корнера. Бяхме плахи, несигурни и с ниско самочувствие. Това ни е първо гостуване за сезона, прекрасен стадион и атмосфера за игра, извън случилото се с тока. Успяхме да се върнем в мача през втората част, показахме характер, но имахме проблеми със състава. На тренировката преди да тръгнем за мача – Георги Трифонов имаше проблем с мъдрец и претърпя операция, Грънчов имаше температура. Трябваше да вкараме трима нови хора, това не е оправдание, дадохме им шанс да оправдаят очакванията. Трябва малко време да се сработят.

Показахме, че дяволът не е толкова черен и имаме сили дори като гости на Ботев да се противопоставим. Работим в рамките на 10 дни. Доволен съм от себераздаването и в тренировъчния процес. Нямахме увереност през първото полувреме. Нужно е време и самочувствие. То идва с проявата на характер през второто полувреме. Дано надградим", добави наставникът на Спартак Варна.

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