Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Джуркович: Отиваме да се надиграваме и да вкарваме голове

Джуркович: Отиваме да се надиграваме и да вкарваме голове

  • 11 авг 2026 | 03:30
  • 1917
  • 0
Джуркович: Отиваме да се надиграваме и да вкарваме голове

Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели своите очаквания за предстоящия двубой на неговия тим срещу Янтра (Габрово). Срещата е на 11-ти август от 20 часа.

Джуркович се върна до предходната среща, в която тимът му записа първа победа за сезона, надделявайки с 3:1 над Несебър, въпреки че изостана в резултата:

“За мен Несебър е един много силен и стойностен отбор. Видях го, докато ги анализирах преди нашия сблъсък, видях го и по време на мача. Това е отбор, който иска да играе хубав футбол, да пресира и има добър треньор.”

В предходната среща тийнейджърът Борил Григоров записа отличен дебют, в който отбеляза гол, а Георги Каракашев се разписа за втори пореден двубой, влизайки като резерва.

“Винаги гледам да пусна този, който е в най-добра форма и се чувства най-добре. Не деля играчите на титуляри и резерви. Мисля само за отбора. Искам играчите да са си приятели, всеки да играе като брат за брата. Когато те са щастливи и се наслаждават на играта, тогава и аз ще съм щастлив. Това е моята философия.”

Сръбският специалист обяви каква е нагласата в неговия отбор преди утрешния сблъсък:

“Всички са здрави, благодаря на Бог! Сега отиваме за победа. Знаем, че ни очаква много труден мач срещу един добър и опитен отбор. Но ще опитаме да вземем трите точки.”

Янтра започна с две загуби кампанията, но е един от много качествените отбори и го доказа с второто си място през миналия сезон. Джуркович пък сглобява съвсем нови тим, в който останаха само петима състезатели от миналогодишния състав и един от тях ще липсва поради травма:

“Ние сме по-младият от двата отбора и знаем, че всеки мач за нас е като финал. Отиваме да играем футбол, да се надиграваме и да вкарваме голове. Вече отбелязахме 5 за два мача, така че съм доволен. Атаката е ни е по-силното звено и затова наблягаме повече на офанзивната играта.”

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектно

Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектно

  • 11 авг 2026 | 00:02
  • 1282
  • 3
Ясен Петров: Бяхме плахи преди почивката

Ясен Петров: Бяхме плахи преди почивката

  • 10 авг 2026 | 23:48
  • 1309
  • 2
Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

  • 10 авг 2026 | 23:42
  • 34047
  • 94
Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

  • 10 авг 2026 | 23:34
  • 7022
  • 11
Берое пречупи дубъла на Лудогорец

Берое пречупи дубъла на Лудогорец

  • 10 авг 2026 | 21:57
  • 3911
  • 10
Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

  • 10 авг 2026 | 21:12
  • 1614
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

  • 11 авг 2026 | 07:00
  • 5946
  • 22
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 1631
  • 7
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 953
  • 0
Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

  • 10 авг 2026 | 23:42
  • 34047
  • 94
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 25791
  • 37
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 11300
  • 42