Джуркович: Отиваме да се надиграваме и да вкарваме голове

Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели своите очаквания за предстоящия двубой на неговия тим срещу Янтра (Габрово). Срещата е на 11-ти август от 20 часа.

Джуркович се върна до предходната среща, в която тимът му записа първа победа за сезона, надделявайки с 3:1 над Несебър, въпреки че изостана в резултата:

“За мен Несебър е един много силен и стойностен отбор. Видях го, докато ги анализирах преди нашия сблъсък, видях го и по време на мача. Това е отбор, който иска да играе хубав футбол, да пресира и има добър треньор.”

В предходната среща тийнейджърът Борил Григоров записа отличен дебют, в който отбеляза гол, а Георги Каракашев се разписа за втори пореден двубой, влизайки като резерва.

“Винаги гледам да пусна този, който е в най-добра форма и се чувства най-добре. Не деля играчите на титуляри и резерви. Мисля само за отбора. Искам играчите да са си приятели, всеки да играе като брат за брата. Когато те са щастливи и се наслаждават на играта, тогава и аз ще съм щастлив. Това е моята философия.”

Сръбският специалист обяви каква е нагласата в неговия отбор преди утрешния сблъсък:

“Всички са здрави, благодаря на Бог! Сега отиваме за победа. Знаем, че ни очаква много труден мач срещу един добър и опитен отбор. Но ще опитаме да вземем трите точки.”

Янтра започна с две загуби кампанията, но е един от много качествените отбори и го доказа с второто си място през миналия сезон. Джуркович пък сглобява съвсем нови тим, в който останаха само петима състезатели от миналогодишния състав и един от тях ще липсва поради травма:

“Ние сме по-младият от двата отбора и знаем, че всеки мач за нас е като финал. Отиваме да играем футбол, да се надиграваме и да вкарваме голове. Вече отбелязахме 5 за два мача, така че съм доволен. Атаката е ни е по-силното звено и затова наблягаме повече на офанзивната играта.”

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