Барса отхвърли първата оферта от ПСЖ за Феран Торес

В понеделник Пари Сен Жермен най-накрая изпрати своята първа официална оферта за нападателя на Барселона Феран Торес. Според информация на „Мундо Депортиво“ предложението е било на стойност 40 милиона евро, но е било незабавно отхвърлено от ръководството на „блаугранас“, което настоява за по-висока сума.

В Барселона са наясно, че Феран вече е постигнал договорка с ПСЖ и има желание да се присъедини към парижкия клуб възможно най-скоро. Въпреки това от „Камп Ноу“ няма да дадат зелена светлина за сделката, докато не получат оферта, която отговаря на очакванията им за играч, изиграл ключова роля за спечелването на Световното първенство от Испания и притежаващ сериозна пазарна стойност.

В рамките на преговорния процес е напълно логично френският клуб първоначално да предложи по-ниска сума от исканата от Барса, като се очаква тя да бъде увеличена, за да се постигне целта за бързото привличане на играча.

Междувременно журналистът Фабрицио Романо съобщи, че има предложение на обща стойност 50 милиона евро за трансфера на футболиста и дори твърди, че страните са близо до устна договорка. Въпреки това, цитирани източници от клуба посочват, че към момента единствената получена оферта е споменатата от 40 милиона, на която е отговорено с „не“.

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Снимки: Gettyimages