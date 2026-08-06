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Барселона чака оферти за Феран Торес

  • 6 авг 2026 | 00:30
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Барселона чака оферти за Феран Торес

Към момента в Барселона не е получена никаква официална оферта за Феран Торес. Въпреки това в клуба смятат, че щом валенсианският нападател е отворил вратата за напускане с няколко свои изказвания през последните дни, то предложението ще се появи съвсем скоро. Всички индикации сочат към Пари Сен Жермен като клуба, който се очаква да предприеме ход. Източници от Франция, близки до парижкия гранд, вече намекнаха, че такъв ход предстои.

Без да се споменават конкретни суми, от „блаугранас“ очакват евентуалната оферта от ПСЖ да съответства на настоящия спортен статут на Феран. Той е автор на най-обсъждания гол на годината – този, който донесе световната титла на Испания във финала срещу Аржентина на Лео Меси. Въпреки че договорът му изтича на 30 юни 2027 г. и догодина ще стане свободен агент, в момента той има висока пазарна стойност, която трябва да бъде уважена. Същевременно в Барса са наясно, че ПСЖ винаги демонстрира своя икономически потенциал при всяка сделка, а тази за Феран не може да бъде изключение.

Веднага след края на Световното първенство, се появиха информации, че на "Камп Ноу" смятат да задържат нападателя в редиците си и за следващия сезон, като дори се говореше, че ще получи предложение за нов договор. Изглежда обаче сиутацията отново претърпя обрат и играчът отново е на пазара, а интерес към него не липсва. Освен ПСЖ, Атлетико Мадрид също следи ситуацията отблизо.

Феран, който трябва да се присъедини към тренировките под ръководството на Ханзи Флик на 12 август, вчера приключи медийната си обиколка в Съединените щати. След поредица от интервюта в телевизионни предавания с висок рейтинг, той беше специален гост на стадиона на Ню Йорк Янкис, за да изпълни първото хвърляне в бейзболния мач срещу Сейнт Луис Кардиналс – така нареченият „фърст пич“.

В петък по обяд той ще бъде обявен за посланик на автономна област Валенсия в „Палау де ла Женералитат“, а следобед ще бъде почетен в родния си град Фойос.

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