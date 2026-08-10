Рууни Барджи получи тежка контузия, която обърка всички планове за него

Крилото на Барселона Рууни Барджи е получил тежка контузия в коляното по време на днешната тренировка. Според Фабрицио Романо шведът е със скъсана предна кръстна връзка, което ще го извади от строя за следващите 6-7 месеца. Това ще саботира плановете Барджи да бъде изпратен под наем в друг отбор, за да трупа повече игрови минути. Именно заради това 20-годишният футболист не пътува с отбора и за приятелския турнир в Удине.
От клуба все още не са излезли с официална информация, тъй като чакат резултатите от всички тестове. Според “Спорт” негативната диагноза обаче ще бъде потвърдена до часове.
Барджи вече е имал сериозна контузия в коляното в миналото, заради която е пропуснал 10 месеца. Все още не е ясно дали сега травмата е в същото коляно и със същата тежест.
През миналия сезон Барджи изигра 28 мача за Барселона във всички турнири, като отбеляза едва два гола. Той не попадна в състава на Греъм Потър за Световното първенство.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google