Рууни Барджи получи тежка контузия, която обърка всички планове за него

Крилото на Барселона Рууни Барджи е получил тежка контузия в коляното по време на днешната тренировка. Според Фабрицио Романо шведът е със скъсана предна кръстна връзка, което ще го извади от строя за следващите 6-7 месеца. Това ще саботира плановете Барджи да бъде изпратен под наем в друг отбор, за да трупа повече игрови минути. Именно заради това 20-годишният футболист не пътува с отбора и за приятелския турнир в Удине.

От клуба все още не са излезли с официална информация, тъй като чакат резултатите от всички тестове. Според “Спорт” негативната диагноза обаче ще бъде потвърдена до часове.

Барджи вече е имал сериозна контузия в коляното в миналото, заради която е пропуснал 10 месеца. Все още не е ясно дали сега травмата е в същото коляно и със същата тежест.

През миналия сезон Барджи изигра 28 мача за Барселона във всички турнири, като отбеляза едва два гола. Той не попадна в състава на Греъм Потър за Световното първенство.

🚨 Barcelona winger Roony Bardghji has torn his ACL and will be out for the next 6-7 months.



Terrible news for the Swedish winger who was about to leave on loan to get more minutes.



Get well soon! ❤️‍🩹👊🏼 pic.twitter.com/vbXiO4uRMa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

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