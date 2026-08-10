Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рууни Барджи получи тежка контузия, която обърка всички планове за него

Рууни Барджи получи тежка контузия, която обърка всички планове за него

  • 10 авг 2026 | 17:15
  • 2303
  • 1
Рууни Барджи получи тежка контузия, която обърка всички планове за него

Крилото на Барселона Рууни Барджи е получил тежка контузия в коляното по време на днешната тренировка. Според Фабрицио Романо шведът е със скъсана предна кръстна връзка, което ще го извади от строя за следващите 6-7 месеца. Това ще саботира плановете Барджи да бъде изпратен под наем в друг отбор, за да трупа повече игрови минути. Именно заради това 20-годишният футболист не пътува с отбора и за приятелския турнир в Удине.

От клуба все още не са излезли с официална информация, тъй като чакат резултатите от всички тестове. Според “Спорт” негативната диагноза обаче ще бъде потвърдена до часове.

Барджи вече е имал сериозна контузия в коляното в миналото, заради която е пропуснал 10 месеца. Все още не е ясно дали сега травмата е в същото коляно и със същата тежест.

През миналия сезон Барджи изигра 28 мача за Барселона във всички турнири, като отбеляза едва два гола. Той не попадна в състава на Греъм Потър за Световното първенство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

  • 10 авг 2026 | 16:46
  • 1015
  • 0
ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

  • 10 авг 2026 | 16:05
  • 12898
  • 11
Реал Мадрид обяви номерата на новите си звездни попълнения

Реал Мадрид обяви номерата на новите си звездни попълнения

  • 10 авг 2026 | 15:57
  • 8188
  • 3
Вътрешен поглед към турнето на Манчестър Сити: промяна в клубната култура

Вътрешен поглед към турнето на Манчестър Сити: промяна в клубната култура

  • 10 авг 2026 | 15:53
  • 4640
  • 3
Хари Кейн ще получи втората си „Златна обувка“ следващата седмица

Хари Кейн ще получи втората си „Златна обувка“ следващата седмица

  • 10 авг 2026 | 14:52
  • 2932
  • 2
Ясна е пълната схема на турнира за Купата на Италия

Ясна е пълната схема на турнира за Купата на Италия

  • 10 авг 2026 | 14:45
  • 2301
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 4351
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22852
  • 139
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13593
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4408
  • 16
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10793
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17847
  • 62