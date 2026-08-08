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  3. Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
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Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите в Сеул, където отборът е на турне и утре ще играе срещу Манчестър Сити. Oчаквано аржентинецът коментира бъдещето на нападателя и свой сънародник Хулиан Алварес, който непрекъснато е спряган за трансфер в Барселона.

„Ситуацията с Хулиан е много ясна. Клубът взе решение, което президентът обясни много добре. Ние сме изключително доволни от Хулиан. От спортно-техническа гледна точка ще му помогнем да продължи да се развива, да се усъвършенства и отново да ни даде това, което ни даваше през последните две години, а то беше много.

Имали сме подобни моменти, видяхме какво се случи с Гризман. Не виждам друг път освен да работим от спортна гледна точка, както ни се полага, и да се опитаме да помогнем, както сме правили през тези две години.“

Симеоне похвали новото попълнение на тима Канг-Ин Лий: „Вече видяхте как се изразява на терена. Той ще ни помогне и се надяваме да го накараме да израсне още повече. Можем да извлечем максимума от него, за да го превърнем в още по-добър играч, отколкото вече е.

Винаги вярвам, че е по-добре да разполагаш с играчите, а не просто да ги гледаш по телевизията и на видео. След като го наблюдаваме отблизо, ще можем да го поставим там, където може да покаже най-добрата си игра и най-вече да помогне на отбора.“

За другите нови в отбора наставникът на Атлети каза: „Това са попълнения, от които отборът се нуждаеше. Всеки със своите характеристики ще ни помогне и ще търсим тяхното израстване. Въпреки че Грималдо е по-възрастен от Канг-ин, винаги има място за развитие. Мортен (Хюлманд) също показва ентусиазъм в тренировките и желание да расте. Това е, което трябва да правя с отбора от позицията, на която се намирам – да се опитвам да се състезавам, както го правим всяка година.“

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