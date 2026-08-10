Щутгарт се подсили с нападател от Волфсбург

Щутгарт официално привлече нападателя Дженан Пейчинович от втородивизионния Волфсбург. 21-годишният играч е подписал договор до юни 2031.

"Постигнахме споразумение за трансфера на Пейчинович. Познаваме много добре футболните му умения и искахме да подсилим състава за предстоящите предизвикателства в Бундеслигата, Шампионската лига и Купата на Германия", заяви членът на борда на директорите Фабиан Волгемут.

𝗩𝗳𝗕 𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗗𝘇𝗲𝗻𝗮𝗻 #𝗣𝗲𝗷𝗰𝗶𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 ⚪️🔴



The striker arrives from VfL Wolfsburg on a contract valid until 30 June 2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣. 😍



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През миналия сезон Пейчинович вкара осем гола в 30 мача за Волфсбург. Той се разписа и в баража срещу Падерборн, но "вълците" в крайна сметка го загубиха. “Познавам някои от момчетата в отбора от младежките формации на Германия. Вече проведох много продуктивен разговор с клубните ръководители, така че приех бързо предложението на Щутгарт. Сега искам да се приспособя възможно най-бързо и да помогна на отбора, за да направим успешен сезон", каза младият футболист.

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