Щутгарт се подсили с нападател от Волфсбург

Щутгарт официално привлече нападателя Дженан Пейчинович от втородивизионния Волфсбург. 21-годишният играч е подписал договор до юни 2031.
"Постигнахме споразумение за трансфера на Пейчинович. Познаваме много добре футболните му умения и искахме да подсилим състава за предстоящите предизвикателства в Бундеслигата, Шампионската лига и Купата на Германия", заяви членът на борда на директорите Фабиан Волгемут.
През миналия сезон Пейчинович вкара осем гола в 30 мача за Волфсбург. Той се разписа и в баража срещу Падерборн, но "вълците" в крайна сметка го загубиха. “Познавам някои от момчетата в отбора от младежките формации на Германия. Вече проведох много продуктивен разговор с клубните ръководители, така че приех бързо предложението на Щутгарт. Сега искам да се приспособя възможно най-бързо и да помогна на отбора, за да направим успешен сезон", каза младият футболист.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google