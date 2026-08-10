Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Щутгарт се подсили с нападател от Волфсбург

Щутгарт се подсили с нападател от Волфсбург

  • 10 авг 2026 | 20:04
  • 720
  • 0
Щутгарт се подсили с нападател от Волфсбург

Щутгарт официално привлече нападателя Дженан Пейчинович от втородивизионния Волфсбург. 21-годишният играч е подписал договор до юни 2031.

"Постигнахме споразумение за трансфера на Пейчинович. Познаваме много добре футболните му умения и искахме да подсилим състава за предстоящите предизвикателства в Бундеслигата, Шампионската лига и Купата на Германия", заяви членът на борда на директорите Фабиан Волгемут.

През миналия сезон Пейчинович вкара осем гола в 30 мача за Волфсбург. Той се разписа и в баража срещу Падерборн, но "вълците" в крайна сметка го загубиха. “Познавам някои от момчетата в отбора от младежките формации на Германия. Вече проведох много продуктивен разговор с клубните ръководители, така че приех бързо предложението на Щутгарт. Сега искам да се приспособя възможно най-бързо и да помогна на отбора, за да направим успешен сезон", каза младият футболист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

Тулуза отхвърли поредната оферта от Съндърланд за Металие

  • 10 авг 2026 | 16:46
  • 1023
  • 0
ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

ПСЖ и Барселона са се разбрали за цената на Торес

  • 10 авг 2026 | 16:05
  • 12954
  • 11
Реал Мадрид обяви номерата на новите си звездни попълнения

Реал Мадрид обяви номерата на новите си звездни попълнения

  • 10 авг 2026 | 15:57
  • 8244
  • 3
Вътрешен поглед към турнето на Манчестър Сити: промяна в клубната култура

Вътрешен поглед към турнето на Манчестър Сити: промяна в клубната култура

  • 10 авг 2026 | 15:53
  • 4643
  • 3
Хари Кейн ще получи втората си „Златна обувка“ следващата седмица

Хари Кейн ще получи втората си „Златна обувка“ следващата седмица

  • 10 авг 2026 | 14:52
  • 2944
  • 2
Ясна е пълната схема на турнира за Купата на Италия

Ясна е пълната схема на турнира за Купата на Италия

  • 10 авг 2026 | 14:45
  • 2304
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 4589
  • 19
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 23040
  • 139
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13825
  • 28
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4506
  • 16
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10875
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17980
  • 62