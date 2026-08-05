Рома добави два милиона и Атлетико Мадрид каза "да"

В крайна сметка Рома и Атлетико Мадрид са се договорили за трансфера на Науел Молина в италианския тим, съобщава “Марка”. Това е станало, след като римляните са увеличи от 17 млн. евро на 19 млн. евро с бонусите офертата си за крайния защитник.

На “Рияд Еър Метрополитано” се нуждаят от приходи в продължаващите си опити да привлекат Кристиан Ромеро от Тотнъм. В този контекст продажбата на Молина се превръща в добро решение, въпреки че той винаги се е ползвал с доверието на треньора Диего Симеоне. След четири сезона, в които клубът „амортизира“ платените през 2022 г. 20 милиона евро на Удинезе (след първия сезон той удължи договора си до 2028 г.), неговата продажба носи печалба, особено след подобреното предложение от страна на Рома.

Трябва да се има предвид също, че с наличието на Маркос Йоренте и Марк Пубий като сигурни опции за десния фланг на защитата трансферът на Молина не налага спешното търсене на негов заместник. Този фактор също допринесе за постигането на споразумение, тъй като увеличава полето за маневриране на Матеу Алемани на трансферния пазар.

Отделно “рохибланкос” са поставили в трансферния си списък и друг от аржентинците в клуба - Матео Руджери.

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