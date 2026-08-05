Делегация на Барселона пристигна в Мадрид за среща, която може да определи бъдещето на Хулиан Алварес

Ръководството на Барселона продължава с опитите си да привлече нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Спортният директор на каталунците Деко, придружен от своя асистент Жоао Амарал, пристигна в испанската столица за ключова среща с агента на 26-годишния аржентински национал – Фернандо Идалго. Целта на разговора е да се изготви план за действие и да се обмислят последните стъпки за осъществяването на сделката.

В момента Алварес е във ваканция в Ибиса след Световното първенство и се очаква да се присъедини към лагера на Атлетико следващия понеделник, 10 август. Въпреки това, обкръжението на играча настоява, че той желае да смени клубната си принадлежност. Според агентите му, Хулиан иска единствено да защитава цветовете на Барселона и да играе под ръководството на Ханзи Флик през следващия сезон.

‼️ Deco and João Amaral are in Madrid for one last attempt to sign Julián Alvarez.



In the coming hours, a 'key meeting' will take place with Fernando Hidalgo.@JijantesFC pic.twitter.com/fCtpEqFXZn — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 4, 2026

От Барса отдавна отправиха оферта на стойност 100 млн. евро за Алварес и не са я оттегляли. Публичните изявления и настоятелността на самия футболист са подтикнали Деко да пътува до Мадрид и да предприеме нови действия.

Позицията на Атлетико обаче остава непоклатима. Изпълнителният директор на клуба Мигел Анхел Хил категорично изключи възможността за продажба, заявявайки, че нападателят няма да напусне „нито за 100, нито за 150, нито за 200 милиона евро“.

Хулиан Алварес поднови тренировки, но бъдещето му остава неясно

Между двата клуба съществува напрежение, като „дюшекчиите“ вече са подали жалба до Кралската испанска футболна федерация заради действията на „блаугранас“, по която е започнало разследване.

Срещата на Деко с агента на Алварес е важна стъпка, но основната задача пред Барселона остава намирането на начин да започне преговори с Атлетико, който към момента не е склонен на диалог.

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