Атлетико Мадрид отряза Рома за Молина

Ръководството на Рома проявява интерес към аржентинския национал от Атлетико Мадрид Науел Молина, информира телевизия Sportitalia. Молина е сред водещите имена в трансферния списък на италианския клуб, като е значително по-достъпен финансово от друг от привлеклите вниманието на Рома футболисти - Иван Фреснеда от Спортинг (Лисабон).

Според вестник Il Tempo, Атлетико Мадрид е получил начално предложение на стойност 13 млн. евро плюс 3 млн. допълнителни бонуси. Този ход е повече от осъществим, тъй като 28-годишният Науел Молина има само още година от договора си с мадридчани, към които се присъедини през 2022-ра.

🚨🇦🇷 BREAKING: Roma's offer has FAILED to satisfy both Atlético Madrid and Nahuel Molina.



There is NO urgency for Atleti to sell Molina, who has consistently enjoyed Diego Simeone’s trust.



As things stand, while both Atlético and Molina are open to listening to offers, neither… pic.twitter.com/IjDSCbijxY — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 4, 2026

Той самият вече познава добре Серия “А” от периода си в Удинезе от 2020 до 2022 година, когато осъществи трансфера си за 20 млн. евро в отбора от Ла Лига.

"Марка" обаче разкри, че предложението на Рома не удовлетворява нито Атлетико, нито Молина. Раздяла между двете страни през лятото е възможна, но при по-изгодна оферта.

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Снимки: Gettyimages