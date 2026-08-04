Атлетико Мадрид отряза Рома за Молина

Ръководството на Рома проявява интерес към аржентинския национал от Атлетико Мадрид Науел Молина, информира телевизия Sportitalia. Молина е сред водещите имена в трансферния списък на италианския клуб, като е значително по-достъпен финансово от друг от привлеклите вниманието на Рома футболисти - Иван Фреснеда от Спортинг (Лисабон).
Според вестник Il Tempo, Атлетико Мадрид е получил начално предложение на стойност 13 млн. евро плюс 3 млн. допълнителни бонуси. Този ход е повече от осъществим, тъй като 28-годишният Науел Молина има само още година от договора си с мадридчани, към които се присъедини през 2022-ра.
Той самият вече познава добре Серия “А” от периода си в Удинезе от 2020 до 2022 година, когато осъществи трансфера си за 20 млн. евро в отбора от Ла Лига.
"Марка" обаче разкри, че предложението на Рома не удовлетворява нито Атлетико, нито Молина. Раздяла между двете страни през лятото е възможна, но при по-изгодна оферта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages