Атлетико Мадрид с оферта от 35 милиона евро за нападател на Лил

Испанският гранд Атлетико Мадрид е отправил предложение на стойност 35 милиона евро за нападателя на Лил Матиас Фернандес-Пардо, съобщава авторитетното френско издание „Екип“.

Според информацията ръководството на френския клуб все още не е дало своя отговор на офертата и изчаква развитието на ситуацията. Преди няколко дни, още преди постъпването на конкретното предложение, президентът на Лил Оливие Летан коментира бъдещето на играча.

„Футболистът има договор до 2029 година и неговото напускане не е на дневен ред. Ние разчитаме на него и той знае това, защото сме му го заявили много ясно“, заяви Летан.

Въпреки тази позиция, френските медии предполагат, че президентът на „песовете“ може да се опита да договори по-висока трансферна сума за своя нападател. Смята се, че към Фернандес-Пардо има интерес и от клубове от английската Висша лига.

21-годишният Матиас Фернандес-Пардо е белгийски национал. Той е юноша на академиите на Андерлехт, Мехелен и Гент, като записва 20 мача и 9 гола за първия отбор на Гент, преди да се присъедини към Лил през 2024 година. За френския тим нападателят има 51 мача и 12 попадения.

Фернандес-Пардо беше част от състава на Белгия на Световното първенство това лято. Той направи своя дебют на турнира, появявайки се като резерва на мястото на Жереми Доку в първия мач на „червените дяволи“ от груповата фаза срещу Египет, завършил при резултат 1:1.

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Снимки: Gettyimages