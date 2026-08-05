Хулиан Алварес и Барселона ще усилят натиска върху Атлетико

Хулиан Алварес ще разговаря с ръководството на Атлетико Мадрид относно желанието си да премине в Барселона. Аржентинецът е твърдо решен да осъществи трансфера си при каталунците.

Според информация на „Диарио Спорт“, по време на последната си среща със спортния директор на „блаугранас“ Деко, футболистът и неговите представители са заявили готовност да изострят ситуацията и да окажат натиск върху Атлетико.

Подчертава се, че това не е импровизирано решение, а следваща стъпка от стратегия, която двете страни са съгласували през последните седмици. Причината е твърдата позиция на мадридския клуб, който отказва да води каквито и да било преговори.

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Въпреки това, Алварес няма намерение да разваля отношенията си със своя настоящ клуб или да се държи непрофесионално. След завръщането си в базата на Атлетико той планира да уведоми ръководството, че все още иска да се присъедини към Барселона. Това ще бъде направено в частен разговор, без публични изяви, тъй като целта на Хулиан не е да провокира конфликт, а да накара ръководството на столичния тим да седне на масата за преговори.

Ако Атлетико се съгласи да обсъди трансфера, Барселона е готова да подобри офертата си, която в момента е на стойност 100 милиона евро. Това обаче ще бъде последният опит на каталунците да привлекат аржентинския национал.

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Снимки: Imago