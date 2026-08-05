Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона

Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона

  • 5 авг 2026 | 14:23
  • 349
  • 0
Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона

След като Матео Руджери и Науел Молина са поставени в трансферния списък с цел набиране на средства, което е задължително условие преди следващия входящ трансфер, Атлетико Мадрид вече има ясна следваща цел: привличането на Кристиан Ромеро. 28-годишният аржентински централен защитник е стара мечта на клуба, който го искаше и през миналия сезон, както и на треньора Диего Симеоне, който отдавна го е набелязал. Сега обаче сделката може да се осъществи.

Клубът от „Метрополитано“ вече подготвя първата си оферта към Тотнъм на стойност около 30 милиона евро, твърди "Марка". „Дюшекчиите“ имат и силен коз в своя полза: защитникът иска да облече червено-белия екип.

Поради тази причина Атлетико вече прави сметки как да превърне трансфера в реалност. Очаква се Руджери и Молина да преминат съответно в Астън Вила и Рома, като техните продажби са ключови не само за генериране на приходи, но и за освобождаване на място в бюджета за заплати, за да може да бъде покрито възнаграждението на Кути, което в момента е едно най-високите в Тотнъм.

След като беше единственото голямо желание на Симеоне миналото лято, но трансферът му се провали, тъй като Атлетико не предприе стъпка да плати исканите от Тотнъм около 55 милиона евро, аржентинският национал отново е основен приоритет за входящите попълнения, въпреки че и Нико Гонсалес не е забравен.

Въпреки че Интер също мечтае да го привлече и е отправил предложение към Тотнъм от 35 милиона евро плюс пет милиона под формата на бонуси, приоритетът на Ромеро остава да играе в Мадрид. Всъщност, след проваленото му преминаване на „Метрополитано“ и подписването на милионно подновяване на договора с Тотнъм до 2029 г., защитникът е включил специална клауза в случай на евентуално обаждане от трите гранда на Ла Лига.

Освен това стълбът в отбраната на световния шампион Аржентина никога не е крил желанието си да играе под ръководството на Симеоне (той показа симпатии и по време на елиминациите в Шампионската лига миналия сезон), което допълнително мотивира Атлетико да се опита отново да го привлече.

Тъй като „шпорите“ са готови да му отворят вратата това лято при начална цена от около 40 милиона евро, в Атлетико вярват, че имат реален шанс. Ето защо Матеу Алемани, който е напът да финализира изходящите трансфери, вече има готов план за привличането на централен защитник, който не само ще допълни бройката до четирима (счита се, че цикълът на Хименес в клуба трябва да приключи), но и ще повиши значително качеството на отбраната. В крайна сметка, това е офанзива, целяща да осъществи старата амбиция за привличането на Кути Ромеро, който от своя страна нетърпеливо очаква мечтата му най-накрая да се сбъдне.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

Снимката, която шокира мнозина: Дида показа цената да си професионален вратар

  • 5 авг 2026 | 10:48
  • 18094
  • 9
Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

Неймар се забърка в пореден скандал и едва се измъкна

  • 5 авг 2026 | 10:15
  • 5224
  • 11
Инфантино свика извънредна среща днес

Инфантино свика извънредна среща днес

  • 5 авг 2026 | 09:44
  • 3667
  • 12
Челси вече е само на крачка от испанския защитник

Челси вече е само на крачка от испанския защитник

  • 5 авг 2026 | 09:20
  • 5054
  • 1
Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 07:49
  • 6387
  • 0
Деян Станкович: Отговорността е моя

Деян Станкович: Отговорността е моя

  • 5 авг 2026 | 07:06
  • 3952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 38275
  • 39
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 20634
  • 35
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 36874
  • 92
Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

Чартърът на ЦСКА кацна в Батуми, Янев и Гбамен говорят пред медиите

  • 5 авг 2026 | 11:48
  • 6668
  • 9
Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 189523
  • 999
Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

Нико Петров: Левски е заразен с Шампионска лига!

  • 5 авг 2026 | 12:07
  • 3814
  • 13