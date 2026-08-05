Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона

След като Матео Руджери и Науел Молина са поставени в трансферния списък с цел набиране на средства, което е задължително условие преди следващия входящ трансфер, Атлетико Мадрид вече има ясна следваща цел: привличането на Кристиан Ромеро. 28-годишният аржентински централен защитник е стара мечта на клуба, който го искаше и през миналия сезон, както и на треньора Диего Симеоне, който отдавна го е набелязал. Сега обаче сделката може да се осъществи.

Клубът от „Метрополитано“ вече подготвя първата си оферта към Тотнъм на стойност около 30 милиона евро, твърди "Марка". „Дюшекчиите“ имат и силен коз в своя полза: защитникът иска да облече червено-белия екип.

Поради тази причина Атлетико вече прави сметки как да превърне трансфера в реалност. Очаква се Руджери и Молина да преминат съответно в Астън Вила и Рома, като техните продажби са ключови не само за генериране на приходи, но и за освобождаване на място в бюджета за заплати, за да може да бъде покрито възнаграждението на Кути, което в момента е едно най-високите в Тотнъм.

След като беше единственото голямо желание на Симеоне миналото лято, но трансферът му се провали, тъй като Атлетико не предприе стъпка да плати исканите от Тотнъм около 55 милиона евро, аржентинският национал отново е основен приоритет за входящите попълнения, въпреки че и Нико Гонсалес не е забравен.

Въпреки че Интер също мечтае да го привлече и е отправил предложение към Тотнъм от 35 милиона евро плюс пет милиона под формата на бонуси, приоритетът на Ромеро остава да играе в Мадрид. Всъщност, след проваленото му преминаване на „Метрополитано“ и подписването на милионно подновяване на договора с Тотнъм до 2029 г., защитникът е включил специална клауза в случай на евентуално обаждане от трите гранда на Ла Лига.

Освен това стълбът в отбраната на световния шампион Аржентина никога не е крил желанието си да играе под ръководството на Симеоне (той показа симпатии и по време на елиминациите в Шампионската лига миналия сезон), което допълнително мотивира Атлетико да се опита отново да го привлече.

Тъй като „шпорите“ са готови да му отворят вратата това лято при начална цена от около 40 милиона евро, в Атлетико вярват, че имат реален шанс. Ето защо Матеу Алемани, който е напът да финализира изходящите трансфери, вече има готов план за привличането на централен защитник, който не само ще допълни бройката до четирима (счита се, че цикълът на Хименес в клуба трябва да приключи), но и ще повиши значително качеството на отбраната. В крайна сметка, това е офанзива, целяща да осъществи старата амбиция за привличането на Кути Ромеро, който от своя страна нетърпеливо очаква мечтата му най-накрая да се сбъдне.

💣🚨 MAJOR BREAKING: Atlético Madrid goes all in for Cuti Romero and is preparing an opening bid of €30m to Tottenham Hotspur!



The player wants to play for Atlético Madrid. That's his PRIORITY.



[🎖️: @MatteMoretto/@marca] pic.twitter.com/32vn4F6VKx — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 5, 2026

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