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Ливърпул е получил окончателното “да” от Баркола и продължава да преговаря с ПСЖ

  • 10 авг 2026 | 12:18
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Ливърпул е получил окончателното “да” от Баркола и продължава да преговаря с ПСЖ

Многомилионният трансфер на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен в Ливърпул изглежда все по-реален. Според последната информация на трансферния експерт Фабрицио Романо мърсисайдци са получи окончателното “да” от френския национал по отношение на личните му условия, които не представляват никакъв проблем. Двата клуба водят ежедневни активни разговори относно евентуалната цена на играча.

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

В петък “Екип” информира, че от “Анфийлд” са подготвили оферта на стойност 155 милиона евро, която обаче няма как да бъде приета от парижани. Според Романо “червените” все още не са изпращали официално предложение, но са споменали в преговорите първоначални финансови параметри. Парижани обаче са индикирали, че сумата трябва да бъде по-голяма.

Италианецът добавя, че съвсем скоро ПСЖ ще отправи оферта към Барселона за Феран Торес. Парижани вече привлякоха Манес Аклиуш, а преговарят и за крилото на Аякс Мика Годс. Това означава, че Луис Енрике може да се сдобие с цели трима нови офанзивни играчи, което още повече ще улесни предполагаемия трансфер на Баркола в Ливърпул, добавя Романо.

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