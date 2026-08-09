Мареска отговори на въпрос за бъдещето на Родри

Бъдещето на Родри продължава да бъде една от основните теми на трансферния пазар. Испанският полузащитник на Манчестър Сити и Барселона постигнаха споразумение, а евентуалното му преминаване в каталунския гранд предизвика сериозен отзвук през последните дни. След приятелската среща с Атлетико Мадрид мениджърът на „гражданите“ Енцо Мареска беше попитан за ситуацията с играча и даде ясен отговор за следващата му стъпка.

„Към момента, в петък той ще бъде в Манчестър“, увери италианският треньор след победата на Сити над Атлети с 3:1. По този начин Мареска потвърди, че Родри ще се присъедини отново към състава на Манчестър Сити след края на ваканцията си и че засега следващата му дестинация е завръщане в Англия.

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Думите на мениджъра идват на фона на несигурността около бъдещето на носителя на „Златната топка“ от Световното първенство. Барселона е постигнал договорка с халфа, но всеки евентуален трансфер ще зависи от преговорите между двата клуба.

Първата оферта беше отхвърлена, като според “Спорт” тя е била за 45+10 млн. евро. Предполага се, че от “Етихад” искат 65 млн.

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