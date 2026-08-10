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Араухо премина прегледи, Ливърпул го представя днес

  • 10 авг 2026 | 12:38
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Араухо премина прегледи, Ливърпул го представя днес

Роналд Араухо е преминал днес медицински прегледи и се очаква този следобед Ливърпул официално да обяви неговия трансфер. 27-годишният уругваец ще играе на “Анфийлд” под наем от Барселона, като английският клуб ще покрие цялата му заплата. В договора между двата клуба има опция за закупуването, която е в размер на 44 милиона евро, но не е задължителна.

Информацията за това, че Ливърпул и Барселона са стигнали до такава договорка излезе късно в петък вечерта и бе абсолютна изненада, защото никъде преди това не бе разкрито, че се водят такива разговори. Мърсисайдци имаха нужда обаче от още един човек в защита, който може да играе както в центъра на отбраната, така и като десен бек, така че подобна сделка е напълно оправдана от гледна точка на английския клуб. Барселона пък трябваше да се освободи от високата заплата на Араухо, за да може да привлече Родри от Манчестър Сити.

Уругваецът е пристигнал вчера в Ливърпул и вече е преминал успешно всички тестове, така че се очаква само официалното потвърждение от клубовете, което трябва да стане факт в следващите часове.

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