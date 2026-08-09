Ливърпул допусна обрат от 2:0 в първия мач на Ираола на "Анфийлд"

Ливърпул допусна загуба от Монако в първия мач на Андони Ираола на “Анфийлд”. В приятелска среща мърсисайдци допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 и разочароваха феновете си, особено през второто полувреме.
Ираола можеше да разчита на завърналите се след по-дълга почивка Алисон, Вирджил ван Дайк и Коди Гакпо, които записаха първи минути в контролите. В центъра на защитата отново беше 18-годишният Ифеаний Ндукве, а Джо Гомес Джовани Леони и Жереми Жаке не бяха в групата. Именно поради тези проблеми в отбраната Ливърпул е близо до привличането на Роналд Араухо под наем от Барселона.
Ерик Дайър изведе гостите с капитанската лента. Пол Погба загряваше около терена на “Анфийлд”, но не бе в групата за мача. Бившият играч на “червените” Такуми Минамино също бе там, но и той не игра.
Преди срещата двата отбора почетоха с минута мълчание легендата Кевин Кийгън, който почина миналия месец.
Срещата започна на висока скорост и със спасяване на Алисон. Ливърпул обаче доминираше в началото на двубоя и вратарят на гостите Храдечки направи отлично спасяване след удар на Виртц. Гакпо пък стреля неточно от добра позиция. В 16-ата минута прекрасна комбинация завърши с гол на Исак. Атаките се редяха и пред двете врати. Виртц удвои аванса на мърсисайдци в 29-ата минута след разбъркване в наказателното поле на съперника.
Тимът на Ираола контролираше събитията на терена, но малко преди почивката допусна гол. Головин бе съборен от Ван Дайк в наказателното поле и съдията отсъди дузпа, която руснакът реализира. През второто полувреме ситуацията на “Анфийлд” изглеждаше различно. Монако изравни в 56-ата минута с гол на Мика Биерет. След час игра Ираола направи шест смени наведнъж. На терена се появи Виктор Муньос, който направи неофициален дебют.
В последната част на двубоя гостите имаха предимство. Те търсеха гола и в 70-ата минута влезлият на почивката Мамардашвили трябваше да се намесва след удар на Кулибали. Монегаските организираха още атаки и две минути преди края на редовното време Парис Брунер отбеляза гол. Защитата на Ливърпул го изпусна след ъглов удар и той засече топката с глава. Домакините не успяха да реагират до края и допуснаха загуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago