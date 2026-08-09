Ливърпул допусна обрат от 2:0 в първия мач на Ираола на "Анфийлд"

Ливърпул допусна загуба от Монако в първия мач на Андони Ираола на “Анфийлд”. В приятелска среща мърсисайдци допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 и разочароваха феновете си, особено през второто полувреме.

Ираола можеше да разчита на завърналите се след по-дълга почивка Алисон, Вирджил ван Дайк и Коди Гакпо, които записаха първи минути в контролите. В центъра на защитата отново беше 18-годишният Ифеаний Ндукве, а Джо Гомес Джовани Леони и Жереми Жаке не бяха в групата. Именно поради тези проблеми в отбраната Ливърпул е близо до привличането на Роналд Араухо под наем от Барселона.

Thank you for your support this afternoon 👏 pic.twitter.com/iPUBfIXeS7 — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026

Ерик Дайър изведе гостите с капитанската лента. Пол Погба загряваше около терена на “Анфийлд”, но не бе в групата за мача. Бившият играч на “червените” Такуми Минамино също бе там, но и той не игра.

Преди срещата двата отбора почетоха с минута мълчание легендата Кевин Кийгън, който почина миналия месец.

Срещата започна на висока скорост и със спасяване на Алисон. Ливърпул обаче доминираше в началото на двубоя и вратарят на гостите Храдечки направи отлично спасяване след удар на Виртц. Гакпо пък стреля неточно от добра позиция. В 16-ата минута прекрасна комбинация завърши с гол на Исак. Атаките се редяха и пред двете врати. Виртц удвои аванса на мърсисайдци в 29-ата минута след разбъркване в наказателното поле на съперника.

Alex on target 🎯 pic.twitter.com/PT6AYrLxyz — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026

Тимът на Ираола контролираше събитията на терена, но малко преди почивката допусна гол. Головин бе съборен от Ван Дайк в наказателното поле и съдията отсъди дузпа, която руснакът реализира. През второто полувреме ситуацията на “Анфийлд” изглеждаше различно. Монако изравни в 56-ата минута с гол на Мика Биерет. След час игра Ираола направи шест смени наведнъж. На терена се появи Виктор Муньос, който направи неофициален дебют.

Victor on for his first minutes at the Reds 👌 pic.twitter.com/WRLrd50vBC — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2026

В последната част на двубоя гостите имаха предимство. Те търсеха гола и в 70-ата минута влезлият на почивката Мамардашвили трябваше да се намесва след удар на Кулибали. Монегаските организираха още атаки и две минути преди края на редовното време Парис Брунер отбеляза гол. Защитата на Ливърпул го изпусна след ъглов удар и той засече топката с глава. Домакините не успяха да реагират до края и допуснаха загуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago