Мощен консорциум с участието на Джеф Безос е напът да придобие 30% от Ливърпул

Основателят на „Амазон“ Джеф Безос е близо до финализиране на сделка за закупуване на дял от около една трета в Ливърпул. Според „Скай Нюз“ се очаква съобщение за сделката с консорциума, воден от Амит Батия и включващ съоснователя на „Фейсбук“ Едуардо Саверин, да бъде направено още тази седмица.

„Фенуей Спортс Груп“ (ФСГ), мажоритарният собственик на клуба от „Анфийлд“ от 2010 г. насам, се подготвя да обяви трансакцията в най-скоро време. Сделката ще включи Безос в инвеститорска група заедно с Едуардо Саверин, един от съоснователите на социалната мрежа „Фейсбук“.

Консорциумът се ръководи от Амит Батия, зет на стоманения милиардер Лакшми Митал и доскорошен акционер в клуба от Чемпиъншип Куинс Парк Рейнджърс. Източник посочва, че съобщението се очаква в следващите дни, но предупреди, че е възможно да се забави до следващата седмица.

Ако бъде финализирана, сделката ще направи трима от най-богатите хора в света съсобственици на „червените“ – един от най-успешните отбори в историята на английския футбол. Само състоянието на Безос се оценява от „Форбс“ на над 280 милиарда долара, докато това на Саверин се смята, че надхвърля 32 милиарда долара.

Според информацията тяхната инвестиция ще оцени клуба на 6 милиарда долара, което я превръща в една от най-скъпите сделки в историята на спорта. Новината идва в момент, когато футболният свят е разтърсен от последиците от предложената от президента на ФИФА Джани Инфантино продажба на дял от търговските права на турнири, включително Световното първенство за мъже.

Появата на неговите планове повдигна сериозни въпроси относно търговската структура на играта, както и тази на най-влиятелната ѝ глобална фигура. Планът на Инфантино се появява на фона на продължаващото наливане на средства в най-големите спортни отбори в света, особено във футбола и в най-големите американски лиги.

Въпреки че Безос досега не е бил свързван със сделки във футбола, евентуалното му участие в консорциума за Ливърпул подчертава до каква степен спортът вече се разглежда от богатите инвеститори като самостоятелен клас активи. 44-годишният Саверин беше част от консорциум, който направи неуспешен опит за придобиване на Челси по време на търга през 2022 г., предизвикан от инвазията на Владимир Путин в Украйна.

Вътрешен източник заяви, че сега се очаква сделката да бъде малко по-голяма от първоначално предвиденото, като потенциално може да включва дял от над 30%. Ливърпул спечели титлата във Висшата лига за последно през сезон 2024-25, но е изправен пред преходен сезон след уволнението на старши треньора Арне Слот и напускането на ветерана Мо Салах.

Въпреки това, ако оценката на клуба достигне 6 милиарда долара, сделката ще затвърди огромния финансов успех, на който ФСГ се радва през своите 16 години като собственик. Собственикът на Бостън Ред Сокс придоби Ливърпул само за 300 милиона паунда, когато клубът беше в затруднено финансово положение.

Пристигането на такъв мощен консорциум ще подхрани очакванията, че неговите членове в крайна сметка ще се стремят към пълен контрол над „червените“.

Говорител на ФСГ заяви миналия месец: „Инвестиционен консорциум, воден, управляван и представляван от Амит Батия, изрази интерес към извършване на стратегическа миноритарна инвестиция в Ливърпул.“ ФСГ отказа да коментира повече относно евентуалния срок на сделката. Говорител на консорциума, воден от Батия, също отказа коментар.

Последният път, когато дял в Ливърпул смени собственика си, беше през 2023 г., когато „Дайнасти Екуити“ закупи малък дял, оценявайки клуба на повече от 4,5 милиарда долара. Откакто поеха управлението, ФСГ до голяма степен получават похвали от феновете на Ливърпул за управлението на клуба, въпреки че петото място през миналия сезон и решението за смяна на Слот през май предизвикаха безпокойство сред мнозина.

🚨 MAJOR BREAKING 🚨



A consortium including the Amazon founder Jeff Bezos is closing in on a deal to buy a roughly one-third stake in Liverpool Football Club.



The deal will see Mr Bezos participate in an investor group alongside Eduardo Saverin, one of the co-founders of the… pic.twitter.com/A1aD8ufPR7 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google