Трансферът на Родри в Реал пропада, Барселона може да се възползва

Трансферът на Родри от Манчестър Сити в Реал Мадрид, за който се говори от края на миналия сезон, е напът да пропадне. Според “Спорт” носителят на “Златната топка” не е останал удовлетворен от предложението на кралския клуб и отношенията между двете страни са се обтегнали. В момента преговорите са замразени и трансферът изглежда практически провален. Изданието твърди, че от Реал ще се опитат да подновят разговорите, но все още не е ясно дали ще успеят.

Barcelona are exploring a deal to sign Manchester City midfielder Rodri.



Sources close to the negotiation, speaking on the condition of anonymity to protect relationships, say Barca have held talks with the player’s camp over the conditions of a potential deal.



Full story from… pic.twitter.com/92qz5lhbXn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 6, 2026

Родри има желание да се завърне в Испания и преди дни се появиха информации, че Барселона също може да се включи в битката заради контузията на Френки Де Йонг. Ханзи Флик ясно заяви, че няма намерение да привлича нов халф, защото има достатъчно играчи в тази зона, но това не сложи край на спекулациите и днес "Ди Атлетик" отново подема този сценарий, като твърди, че от "Камп Ноу" вече са разговаряли с представителите на играча.

Манчестър Сити иска около 65 милиона евро за испанеца, който бе избран за най-добър играч на Световното, а заплатата на Родри също е доста висока. Междувременно "гражданите" са в напреднали преговори за таланта на Лил Аюб Буади, а вече обявиха и рекордния трансфер на Елиът Андерсън, така че се подготвят за раздялата с испанеца.

🚨🚨 LE TRANSFERT DE RODRI 🇪🇸 AU REAL MADRID EST QUASI TOMBÉ À L'EAU ! 😳



En cause, un désaccord entre le joueur et le Real Madrid.



L'offre des Merengue a été jugée pas convaincante par Rodri.



Les négociations sont si tendues que son transfert est SUSPENDU. ❌



Rodri veut… pic.twitter.com/QQJlGsgClP — Actu Foot (@ActuFoot_) August 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google