Трансферът на Родри в Реал пропада, Барселона може да се възползва

Трансферът на Родри от Манчестър Сити в Реал Мадрид, за който се говори от края на миналия сезон, е напът да пропадне. Според “Спорт” носителят на “Златната топка” не е останал удовлетворен от предложението на кралския клуб и отношенията между двете страни са се обтегнали. В момента преговорите са замразени и трансферът изглежда практически провален. Изданието твърди, че от Реал ще се опитат да подновят разговорите, но все още не е ясно дали ще успеят.
Родри има желание да се завърне в Испания и преди дни се появиха информации, че Барселона също може да се включи в битката заради контузията на Френки Де Йонг. Ханзи Флик ясно заяви, че няма намерение да привлича нов халф, защото има достатъчно играчи в тази зона, но това не сложи край на спекулациите и днес "Ди Атлетик" отново подема този сценарий, като твърди, че от "Камп Ноу" вече са разговаряли с представителите на играча.
Манчестър Сити иска около 65 милиона евро за испанеца, който бе избран за най-добър играч на Световното, а заплатата на Родри също е доста висока. Междувременно "гражданите" са в напреднали преговори за таланта на Лил Аюб Буади, а вече обявиха и рекордния трансфер на Елиът Андерсън, така че се подготвят за раздялата с испанеца.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google