Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Когато се сбогувах с Араухо, той изглеждаше щастлив

Флик: Когато се сбогувах с Араухо, той изглеждаше щастлив

  • 9 авг 2026 | 03:08
  • 5687
  • 1
Флик: Когато се сбогувах с Араухо, той изглеждаше щастлив

Ханзи Флик направи равносметка на участието на Барселона в двата мача от приятелския тристранен турнир „Фриули Венеция Джулия Къп". Каталунците победиха Нотингам с гол на Рафиня, но веднага след това загубиха от Удинезе, след което италианците вдигнаха трофея пред местната публика в родния си град Удине. Срещите се проведоха във формат по едно полувреме и бяха добър тест в не много високи обороти Флик да види докъде е стигнала подготовката на състезателите му. Германският специалист коментира и актуалното състояние на трансферния пазар в клуба, който преди около 24 часа направи решителна стъпка към привличането на носителя на „Златната топка" за 2024 г. Родри, след като стана ясно, че Роналд Араухо ще отиде под наем в английския гранд Ливърпул.

Барселона спечели и загуби по един мач от приятелски турнир в Удине
Барселона спечели и загуби по един мач от приятелски турнир в Удине

"Наложи се да вземем решения, които не бяха лесни. Посъветвах ги. Такава е ситуацията. Всички отбори трябва да правят промени. Трябва да се остави място за младите. Араухо е страхотен човек и фантастичен играч. Но начинът на игра е различен от този, на който залагам. Мощен е, със скорост... жалко е. Беше трудно, защото не го включвах така, както бих искал. Повлияха му грешките, допуснати в миналото. Разговаряхме. Днес го видях добре, щастлив, пожелавам му най-доброто. Промените са нормални в живота и във футбола. Има много шум наоколо. Знаем какво искаме. Искаме да подобрим отбора. Спокойни сме. Следващата седмица ще пристигнат много играчи. Тази предсезонна подготовка не е нормална, времето е малко", добави той.

Барселона отправи първата си оферта към Манчестър Сити за Родри
Барселона отправи първата си оферта към Манчестър Сити за Родри

Той говори специално и за Феран Торес, за който все по-усилено се говори, че е дал съгласието си да премине в Пари Сен Жермен.

„Уважавам почивката на играчите и не знам нищо. Не съм говорил с него. Днес бях съсредоточен върху тристранния турнир", уточни Флик.

Сериозна откупна клауза за Араухо, ако Ливърпул го хареса
Сериозна откупна клауза за Араухо, ако Ливърпул го хареса

Накрая наставникът на испанските шампиони завърши с няколко думи и за Рафиня и Фермин Лопес.

„Рафиня тренира с нас от 10 дни, а Фермин - малко повече. Изглеждат ми добре. Рафиня е най-важният играч за мен заради своята интензивност, той е един от капитаните, бори се за отбора...", завърши Флик.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Трябваше да бъда внимателен с Маунт, призна Карик

Трябваше да бъда внимателен с Маунт, призна Карик

  • 9 авг 2026 | 10:47
  • 3371
  • 0
Наполи не успя да надвие Селта

Наполи не успя да надвие Селта

  • 9 авг 2026 | 10:30
  • 1042
  • 0
Отборът на Божинов разби Болоня в супер дълга контрола

Отборът на Божинов разби Болоня в супер дълга контрола

  • 9 авг 2026 | 10:12
  • 1508
  • 0
Това ли е новата перла на Барселона

Това ли е новата перла на Барселона

  • 9 авг 2026 | 09:36
  • 16166
  • 8
Меси се прибра в Аржентина за погребението на баща си

Меси се прибра в Аржентина за погребението на баща си

  • 9 авг 2026 | 09:22
  • 8161
  • 19
18-годишен накара Интер и Серия "А" да мечтаят

18-годишен накара Интер и Серия "А" да мечтаят

  • 9 авг 2026 | 09:16
  • 4684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 17499
  • 88
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 15508
  • 98
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27064
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13166
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 10930
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6216
  • 8