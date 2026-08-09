Флик: Когато се сбогувах с Араухо, той изглеждаше щастлив

Ханзи Флик направи равносметка на участието на Барселона в двата мача от приятелския тристранен турнир „Фриули Венеция Джулия Къп". Каталунците победиха Нотингам с гол на Рафиня, но веднага след това загубиха от Удинезе, след което италианците вдигнаха трофея пред местната публика в родния си град Удине. Срещите се проведоха във формат по едно полувреме и бяха добър тест в не много високи обороти Флик да види докъде е стигнала подготовката на състезателите му. Германският специалист коментира и актуалното състояние на трансферния пазар в клуба, който преди около 24 часа направи решителна стъпка към привличането на носителя на „Златната топка" за 2024 г. Родри, след като стана ясно, че Роналд Араухо ще отиде под наем в английския гранд Ливърпул.

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"Наложи се да вземем решения, които не бяха лесни. Посъветвах ги. Такава е ситуацията. Всички отбори трябва да правят промени. Трябва да се остави място за младите. Араухо е страхотен човек и фантастичен играч. Но начинът на игра е различен от този, на който залагам. Мощен е, със скорост... жалко е. Беше трудно, защото не го включвах така, както бих искал. Повлияха му грешките, допуснати в миналото. Разговаряхме. Днес го видях добре, щастлив, пожелавам му най-доброто. Промените са нормални в живота и във футбола. Има много шум наоколо. Знаем какво искаме. Искаме да подобрим отбора. Спокойни сме. Следващата седмица ще пристигнат много играчи. Тази предсезонна подготовка не е нормална, времето е малко", добави той.

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Той говори специално и за Феран Торес, за който все по-усилено се говори, че е дал съгласието си да премине в Пари Сен Жермен.

„Уважавам почивката на играчите и не знам нищо. Не съм говорил с него. Днес бях съсредоточен върху тристранния турнир", уточни Флик.

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Накрая наставникът на испанските шампиони завърши с няколко думи и за Рафиня и Фермин Лопес.

„Рафиня тренира с нас от 10 дни, а Фермин - малко повече. Изглеждат ми добре. Рафиня е най-важният играч за мен заради своята интензивност, той е един от капитаните, бори се за отбора...", завърши Флик.

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