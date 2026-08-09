Защо в Премиър лийг има рекорден брой нови мениджъри

Девет от 20-те клуба в Премиър лийг ще започнат сезон 2026/27 с различен човек на треньорската скамейка от този, който завърши предишната кампания. Наскоро Opta разкри, че единствените други сезони, започнали с толкова много треньори, дебютиращи начело на клубове от най-високото ниво, са 1888/89 и 1946/47 – първият сезон в историята на английското първенство и първият след Втората световна война. Нито един от тях не се провежда при нормални обстоятелства, но въпреки това мащабът на треньорските промени през това лято не изглежда необичаен. Сигурността на работното място никога не е означавала по-малко във Висшата лига.

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Ако добавим назначените наскоро Роберто Де Дзерби и Майкъл Карик – утвърдени на постовете си съответно през март и май – сезонът ще започне с 11 отбора, водени от треньори, които са на своите позиции от по-малко от година. Медианната продължителност на престоя на мениджърите във Висшата лига в началото на даден сезон никога не е била толкова ниска. Последният подобен сезон беше 2016/17. Преди началото на онази кампания десет клуба имаха мениджъри, които бяха на поста си от по-малко от година. Но с цялото уважение към сегашната група в Премиър лийг, сред сравнително новите треньори през онова лято бяха Антонио Конте, Пеп Гуардиола, Юрген Клоп и Жозе Моуриньо. Всеки от тях или вече беше печелил титлата, или впоследствие щеше да го направи.

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Тъй като Арсен Венгер все още беше начело на Арсенал, четирима от смятаните за петте големи фигури сред мениджърите в Премиър лийг се съревноваваха помежду си, а петият – Алекс Фъргюсън – се беше оттеглил три години по-рано. За сравнение, Микел Артета е единственият човек, печелил английското първенство, който ще започне сезон 2026/27 с възможността отново да го направи. Преди две години също имаше само един такъв мениджър, макар че това беше Гуардиола с препълнената си витрина с трофеи.

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Тъй като Артета има само една шампионска титла, този сезон започва с най-малкия общ брой спечелени титли на Англия в треньорските биографии във Висшата лига от създаването на надпреварата. Предишният най-нисък показател в началото на сезон беше три титли – през 1995/96, когато Фъргюсън имаше две, а Хауърд Уилкинсън една, и през 2019/20, когато Гуардиола имаше две, а Мануел Пелегрини една. Това е естествено следствие от факта, че мениджърите стават все по-млади и по-неопитни. Медианната възраст на мениджърите във Висшата лига е 46,9 години. Тя беше същата и преди сезон 2024/25, но за последно е била по-ниска преди 20 години. Понижаването на възрастта обаче не доведе до повече възможности за англичаните.

Нюкасъл потвърди раздялата с Еди Хау

Напускането на Еди Хау от Нюкасъл означава, че в началото на сезон 2026/27 ще има трима английски мениджъри. Броят им беше същият и в началото на предишните две кампании, но любопитното е, че тази година тримата ще бъдат различни – Карик, Франк Лампард и Гари О’Нийл, докато преди 12 месеца това бяха Хау, Скот Паркър и Греъм Потър. Статутът на шестте клуба, водени от тези специалисти, също заслужава внимание. Двама от настоящите треньори са начело на току-що промотирани отбори, а двама от миналогодишната тройка ръководеха състави, които впоследствие изпаднаха. Възможностите за английски мениджъри дори в сравнително стабилни клубове от Висшата лига вече са рядкост, да не говорим за отборите с реални амбиции за титлата.

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В горната част на класирането вероятно ще се усеща силно испанско присъствие. Баският регион Гипускоа дава повече треньори на английския елит, отколкото самата Англия, като Арсенал, Астън Вила, Челси и Ливърпул са водени от специалисти от тази сравнително малка област на Испания. Напълно възможно е никой от тях да не спечели титлата заради присъствието на Манчестър Сити, който също е с нов треньор след десетилетието на Гуардиола. Артета, Шаби Алонсо и Андони Ираола обаче ръководят три от четирите водещи клуба според коефициентите за титлата, а Астън Вила на Унай Емери е седми в тази подредба.

Това, че чуждестранните мениджъри ограничават възможностите пред английските треньори във Висшата лига, просто следва тенденцията на терена. През сезон 1992/93 само 8,6% от игровите минути бяха записани от футболисти извън Великобритания и Ирландия, докато през миналата кампания беше достигнат нов рекорд от 69,6%. Това е истински глобално първенство на всяко ниво, включително по отношение на собствениците и спортните директори.

Челси уволни Росиниър след едва 107 дни начело на клуба

Влиянието на спортните директори върху решенията при селекцията разми границата между длъжностите „старши треньор“ и „мениджър“. Когато беше назначен от Челси през януари, Лиъм Росиниър заяви, че се чувства „изключително смирен и за него е огромна чест да бъде назначен за старши треньор на футболен клуб Челси“. „Изпитвам огромна гордост, че ставам мениджър на този велик клуб“, бяха думите на Шаби Алонсо, когато по-малко от шест месеца по-късно получи на практика същата работа. Съдейки по официалните съобщения, с които клубовете обявиха назначенията си, в Премиър лийг в момента работят 14-тима старши треньори и шестима мениджъри.

Независимо какво пише на табелката върху вратата на кабинета на Алонсо, той би трябвало да се замисли върху факта, че новият му клуб му даде четиригодишен договор, при положение че след напускането на Конте през 2018 г. не е задържал нито един мениджър дори за две години. А за последно треньор се задържа три години още при първия период на Моуриньо начело на клуба, повече от десетилетие по-рано. Росиниър научи това по трудния начин. Той подписа договор за шест години и половина, но преди него Челси задържа както Рафаел Бенитес, така и Гуус Хидинк като временни наставници за по-дълго, отколкото младият англичанин остана в клуба.

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Старши треньор или мениджър – наречете го както предпочитате. Тази професия никога не е предлагала по-краткосрочна заетост и никога не е изглеждала по-малко английска във Висшата лига.

Анализ на Андрю Бийзли за "Гардиън"

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Снимки: Imago