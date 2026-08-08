Сериозна откупна клауза за Араухо, ако Ливърпул го хареса

Сумата от 55 млн. евро ще трябва да плати Ливърпул, ако реши да откупи Роналд Араухо от Барселона, съобщава “Мундо Депортиво”. На толкова е фиксирана клаузата в преговорите между двата клуба за отиване на защитника на “Анфийлд” под наем. Въпросната клауза обаче не е задължителна.
Както стана ясно, капитанът на каталунците потегля към Ливърпул като преотстъпен за идния сезон. По-рано днес той се появи на базата на Барса, за да си събере багажа. Логично той не е с испанския тим в Удине за днешните контроли срещу Нотингам Форест и Удинезе.
Освен това мърсисайдци ще покрият цялата заплата на Араухо, което пък освобождава средства за очакваното привличане на “Спотифай Камп Ноу” на Родри от Манчестър Сити.