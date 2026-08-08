Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Сериозна откупна клауза за Араухо, ако Ливърпул го хареса

Сериозна откупна клауза за Араухо, ако Ливърпул го хареса

  • 8 авг 2026 | 14:28
  • 10339
  • 14
Сериозна откупна клауза за Араухо, ако Ливърпул го хареса

Сумата от 55 млн. евро ще трябва да плати Ливърпул, ако реши да откупи Роналд Араухо от Барселона, съобщава “Мундо Депортиво”. На толкова е фиксирана клаузата в преговорите между двата клуба за отиване на защитника на “Анфийлд” под наем. Въпросната клауза обаче не е задължителна.

Както стана ясно, капитанът на каталунците потегля към Ливърпул като преотстъпен за идния сезон. По-рано днес той се появи на базата на Барса, за да си събере багажа. Логично той не е с испанския тим в Удине за днешните контроли срещу Нотингам Форест и Удинезе.

Освен това мърсисайдци ще покрият цялата заплата на Араухо, което пък освобождава средства за очакваното привличане на “Спотифай Камп Ноу” на Родри от Манчестър Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1475
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5762
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8338
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2800
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1539
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4527
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5711
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 20415
  • 86
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 44168
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20745
  • 52
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19697
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12971
  • 30