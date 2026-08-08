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Още двама извън групата на Барселона, трансферите им също са близо

  • 8 авг 2026 | 11:36
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Още двама извън групата на Барселона, трансферите им също са близо

Юношата на Барселона Марк Касадо и крилото Рууни Бардагджи също като Роналд Араухо няма да пътуват с първия отбор за тристранния турнир в Удине, което засилва спекулациите за тяхно напускане. Двамата не са включени в състава на каталунците за мачовете тази вечер срещу Удинезе и Нотингам Форест.

Въпреки че тази сутрин Касадо се появи в спортния комплекс „Жоан Гампер“, той напусна базата преди отборът да отпътува. Както медиите в Испания съобщават от седмици, намерението на Барселона е да продаде полузащитника и да получи добра сума за него. Към момента, при липса на твърди оферти за постоянен трансфер, бъдещето на Касадо може да е свързано със Саудитска Арабия.

Отборите на Ал-Хилал и Ал-Ахли проявяват интерес към футболиста и е възможно да влязат в наддаване за подписа му, което би било от полза за каталунския клуб. Барселона се стреми към продажба на стойност 40 милиона евро и вярва, че може да постигне тази цел преди края на трансферния прозорец.

Бардагджи също изглежда сигурен напускащ заради увеличилата се конкуренция в атака.

Изненада! Роналд Араухо преминава в Ливърпул под наем, а това отваря пътя на Родри към Барселона
Изненада! Роналд Араухо преминава в Ливърпул под наем, а това отваря пътя на Родри към Барселона
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