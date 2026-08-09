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Това ли е новата перла на Барселона

  • 9 авг 2026 | 09:36
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Това ли е новата перла на Барселона

Алваро Кортес (21 години) не пропусна предоставената му възможност. Централният защитник от Арагон знаеше, че минутите в Удине имат особена стойност. След като Роналд Араухо пое към Ливърпул под наем за един сезон, Барселона трябва да намери решения за центъра на отбраната, а младият футболист от втория отбор все по-сериозно заявява кандидатурата си.

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Ето анализа на "Мундо депортиво" за представянето на младока:

"Ханзи Флик следи внимателно изявите му по време на предсезонната подготовка, а Кортес отново остави добри впечатления във втория мач от тристранния турнир, който продължи 45 минути. Юношата на клуба изигра половин час в центъра на защитата – първо с Кристенсен отдясно до него, а след това редом до Томи Маркес. Двама различни партньори, но Кортес демонстрира едни и същи отличителни качества – характер, добра преценка и голяма инициативност.

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Кортес не се ограничаваше само до защитните си задължения. От задни позиции постоянно следеше случващото се пред него. Даваше указания, коригираше позиционирането и изискваше повече движение от съотборниците си, както правеше и във втория отбор през миналия сезон. В определени моменти дори изглеждаше като треньор на терена, посочвайки къде трябва да се намира всеки футболист.

Когато топката попаднеше в него, също не се колебаеше. Кортес отново показа добрата си преценка при изнасянето от защита. Овладяваше спокойно, вдигаше глава и винаги търсеше чисто продължение на атаката. Това е едно от качествата, които най-силно го отличават и му позволиха да привлече вниманието на Флик още през първите седмици от подготовката.

Най-важната задача на един централен защитник обаче е да защитава и Кортес се справи и в това отношение. Беше бърз при подсигуряването и категоричен в единоборствата. Особено показателна беше една ситуация в заключителните минути. Гей напредна с топката и беше близо до това да се озове на позиция за удар в наказателното поле, но защитникът прочете отлично ситуацията и с шпагат предотврати изстрела, улеснявайки намесата на Шчесни.

Единственото петно в представянето му дойде в последната минута, когато Удинезе успя да отбележи. Подобно на останалите защитници Кортес не действа достатъчно решително. Този момент обаче не помрачи добрите впечатления, които остави с изявите си на терена.

Кортес показва, че не иска просто да бъде централният защитник, който допълва групата. Той иска да се бори за мястото си."

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Снимки: Imago

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