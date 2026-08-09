Това ли е новата перла на Барселона

Алваро Кортес (21 години) не пропусна предоставената му възможност. Централният защитник от Арагон знаеше, че минутите в Удине имат особена стойност. След като Роналд Араухо пое към Ливърпул под наем за един сезон, Барселона трябва да намери решения за центъра на отбраната, а младият футболист от втория отбор все по-сериозно заявява кандидатурата си.

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Ето анализа на "Мундо депортиво" за представянето на младока:

"Ханзи Флик следи внимателно изявите му по време на предсезонната подготовка, а Кортес отново остави добри впечатления във втория мач от тристранния турнир, който продължи 45 минути. Юношата на клуба изигра половин час в центъра на защитата – първо с Кристенсен отдясно до него, а след това редом до Томи Маркес. Двама различни партньори, но Кортес демонстрира едни и същи отличителни качества – характер, добра преценка и голяма инициативност.

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Кортес не се ограничаваше само до защитните си задължения. От задни позиции постоянно следеше случващото се пред него. Даваше указания, коригираше позиционирането и изискваше повече движение от съотборниците си, както правеше и във втория отбор през миналия сезон. В определени моменти дори изглеждаше като треньор на терена, посочвайки къде трябва да се намира всеки футболист.

Alvaro Cortes vs Udinese



33 minute cameo.pic.twitter.com/WVRf5lqmvJ — Hansi’s Barça 🇩🇪 (fan) (@Flickxball) August 8, 2026

Когато топката попаднеше в него, също не се колебаеше. Кортес отново показа добрата си преценка при изнасянето от защита. Овладяваше спокойно, вдигаше глава и винаги търсеше чисто продължение на атаката. Това е едно от качествата, които най-силно го отличават и му позволиха да привлече вниманието на Флик още през първите седмици от подготовката.

🔵🔴🚨“𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄𝐒 𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂 𝐏𝐇𝐘𝐒𝐈𝐂𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐈 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐇𝐀𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐈𝐌 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐔𝐒” -𝐇𝐀𝐍𝐒𝐈 𝐅𝐋𝐈𝐂𝐊 🇪🇸



Cortes is LCB 1.90m (6’3) The Captain Of Barca Atletic🔥



Cubarsi and Cortes are The Future🤩pic.twitter.com/WF6y75jlw3 — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) March 7, 2026

Най-важната задача на един централен защитник обаче е да защитава и Кортес се справи и в това отношение. Беше бърз при подсигуряването и категоричен в единоборствата. Особено показателна беше една ситуация в заключителните минути. Гей напредна с топката и беше близо до това да се озове на позиция за удар в наказателното поле, но защитникът прочете отлично ситуацията и с шпагат предотврати изстрела, улеснявайки намесата на Шчесни.

Alvaro Cortes vs Birmingham City | 31/07/2026

pic.twitter.com/fvHMsK2mSY — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) July 31, 2026

Единственото петно в представянето му дойде в последната минута, когато Удинезе успя да отбележи. Подобно на останалите защитници Кортес не действа достатъчно решително. Този момент обаче не помрачи добрите впечатления, които остави с изявите си на терена.

Кортес показва, че не иска просто да бъде централният защитник, който допълва групата. Той иска да се бори за мястото си."

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Снимки: Imago