Моуриньо няма да плаче за Родри

Жозе Моуриньо е щастлив човек. Причината е, че през по-голямата част от деня носи емблемата на Реал Мадрид на гърдите си – с други думи, работи на мястото, на което иска, при условията, които желае, и с футболистите, които е избрал. От момента, в който в последните дни на април Флорентино Перес реши, че завръщането на португалеца е най-доброто решение, разбирателството между него и ръководителите на "белия балет" е пълно. Това важи и за последната седмица, белязана от несигурността около сагата с Родри.

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Още от вече далечната среща в мадридския хотел „Санто Мауро“ с Хосе Анхел Санчес и Жуни Калафат диалогът между тях и Моуриньо е постоянен и пълноценен. Разбира се, треньорът е поискал определени футболисти, а на други лично и директно е заявил, че не влизат в плановете му. Всичко обаче е направено в пълно съгласие с клуба. Не е имало нито един момент на напрежение, пише с категоричност журналистът Хосе Феликс Диас в анализ за вестник "Ас".

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На тази среща са обсъждани Дъмфрис, Бернардо Силва и неговата поливалентност, възможността за подсилване на центъра на защитата и халфовата линия, както и необходимостта да бъде добавена още малко скорост в нападението.

Моуриньо не е поставял ултиматуми, а още от първия ден е обсъждал нуждите на отбора с ръководството. В тези разговори се появи и името на Родри, като всички в клуба в крайна сметка стигнаха до извода – особено по време на Световното първенство – че той може да бъде много ценно попълнение. Реал Мадрид отправи оферта, но халфът предпочете друго предложение – това на Барселона. Никога не е имало споразумение с футболиста, а още по-малко с Манчестър Сити, с който дори не са били водени преговори.

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Ръководителите приеха решението, както го прие и Моуриньо. Португалецът не е предизвикал първата си криза в клуба, каквато някои се опитват да открият, нито се е случило нещо подобно. Треньорът знае, че до края на трансферния прозорец остават три седмици и че във Валдебебас правят всичко възможно да изградят максимално конкурентоспособен състав. Всичко това се случва при постоянен диалог между всички страни.

Разбира се, Моуриньо би искал да види Родри с белия екип, но неуспешният трансфер не се е превърнал в никаква трагедия, още по-малко в причина за скандал, избухване или сърдита реакция, както и да бъде определено поведението му. Още на срещата в „Санто Мауро“ самият треньор изтъкна като аргумент за привличането на Бернардо Силва, че португалецът може да изпълнява ролята на мозъка на отбора. Два месеца след този разговор той вече ще получи възможността да го направи и да докаже правотата на Моуриньо.

Означава ли това, че вратата за нов трансфер е затворена? Не. И няма да бъде затворена до момента, в който удари финалният гонг на трансферния прозорец. Означава ли това, че Реал Мадрид ще хвърли всички сили за привличането на дефанзивен полузащитник? Също не. Основната причина е, че треньорът и ръководителите не са убедени, че в момента пазарът предлага играч със сходни качества. Клубът търси и разглежда различни възможности, но го прави спокойно и с увереността, че с наличните футболисти – Бернардо Силва, Арда Гюлер и Орелиен Чуамени – може да бъде изградена конкурентоспособна двойка в средата на терена, докато се изчаква развитието на ситуацията с Камавинга.

Областта, в която треньорът изцяло определя правилата, е ежедневната работа в тренировъчната база – изискванията, които изданието разкри преди няколко дни. Ред и пълен контрол за Моуриньо, който е щастлив от това, което самият той определя като завръщане у дома.

Треньорът е откровен с футболистите и всички оценяват това, включително играчите, на които няма да разчита след затварянето на трансферния прозорец. Дотогава са възможни още промени в настоящия състав. И всичко се случва чрез диалог и без конфликти. По-трудните моменти ще настъпят по-късно, когато се появи и напрежението от състезателния процес.

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Снимки: Imago