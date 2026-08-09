Антъни Гордън изненада всички в Барселона днес

Изненадваща поява имаше днес (неделя) в спортния комплекс на Барселона „Жоан Гампер“. Въпреки че наставникът Ханзи Флик отмени в последния момент възстановителната тренировка след тристранния турнир срещу Удинезе и Нотингам Форест, Антъни Гордън се появи в базата на клуба, за да започне подготовка и да стартира сезон 2026/27 в най-добрата си форма. Това бе първият работен ден за английския национал като играч на Барса.

Welcome to Barcelona, Anthony Gordon 💙❤️ pic.twitter.com/7ic7hoVNzE — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2026

Гордън трябваше да се присъедини към отбора на Ханзи Флик в понеделник, 10 август, но реши да съкрати леко ваканцията си и се захвана за работа още сега. Той тренираше индивидуално от няколко дни, след като завърши на трето място на Световното първенство с Англия.

Деко направи сериозна инвестиция това лято, за да си осигури услугите на Гордън, а крилото показа на Мондиала, че може да бъде изключително интересен играч за проекта на Флик. Антъни пристига с опит от над 200 мача на най-високо ниво в Премиър лийг и Шампионската лига.

Испанските национали Жоан Гарсия и Ерик Гарсия също изтеглиха за по-рано завръщането си към тренировките. Вратарят и защитникът бяха пуснати в почивка до следващата сряда, 12 август, но също се появиха в спортния комплекс в неделя и проведоха индивидуални занимания. „Горещо е, но се чувствам добре. Имах желание да се върна и да бъда в топ форма, не остава много“, заяви вратарят пред медиите на каталунския клуб.

„Тримата футболисти тренираха индивидуално заедно с Гави. Заниманието включваше работа във фитнеса и физическа верига с топка на тревата“, информираха от клуба чрез официалния си уебсайт.

Отборът на Барса няма търпение „купонът“ да започне, а тези жестове от страна на играчите го доказват.

В понеделник ще стартира петата седмица от предсезонната подготовка на тима. Очаква се в сряда и четвъртък да се проведат двуразови тренировки с поглед към приятелския мач в Базел (16 август) – предпоследната проверка преди началото на официалните двубои, насрочено за неделя, 23 август, срещу Елче на „Мартинес Валеро“.

Завръщането на националите на Барса, които стигнаха най-далеч на Световното първенство, ще доведе до това няколко от юношите, тренирали през последния месец под ръководството на Флик, да се присъединят към дублиращия отбор. Началото на сезон 2026/27 наближава и възможностите за младите таланти ще бъдат запазени само за „избраниците“ на германския специалист.

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