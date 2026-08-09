Барселона спечели и загуби по един мач от приятелски турнир в Удине

Барселона постигна успех с 1:0 над Нотингам Форест в тристранния турнир „Фриули Венеция Джулия Къп", провеждащ се в италианския град Удине. Мачовете от надпреварата се провеждат при формат от едно полувреме, като в първата среща единственото попадение реализира Рафиня от дузпа в 45-ата минута, отсъдена за игра с ръка на футболист на Нотингам.
Флик използва сравнително експериментален състав, в който освен голмайстора Рафиня личаха още имената на вратаря Войчех Шчесни, както и на полевите състезатели Андреас Кристенсен, Карим Адейеми, Фермин Лопес.
Почти веднага след това каталунците изиграха едно полувреме и срещу представителя на домакините на приятелската надпревара Удинезе. Там шампионите в испанската Ла Лига от последните два сезона допуснаха поражение със същия резултат, с който спечелиха мача срещу англичаните преди това. Италианците вкараха единствения гол в самия край след контраатака, завършена успешно чрез Юсуф Байо, който преодоля пазилия и този път Шчесни.
Втората среща имаше и решаващ характер по отношение на краткия тристранен турнир, на който домакините от Удинезе зарадваха феновете по трибуните и вдигнаха трофея.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google