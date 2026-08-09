Барселона спечели и загуби по един мач от приятелски турнир в Удине

Барселона постигна успех с 1:0 над Нотингам Форест в тристранния турнир „Фриули Венеция Джулия Къп", провеждащ се в италианския град Удине. Мачовете от надпреварата се провеждат при формат от едно полувреме, като в първата среща единственото попадение реализира Рафиня от дузпа в 45-ата минута, отсъдена за игра с ръка на футболист на Нотингам.

Флик използва сравнително експериментален състав, в който освен голмайстора Рафиня личаха още имената на вратаря Войчех Шчесни, както и на полевите състезатели Андреас Кристенсен, Карим Адейеми, Фермин Лопес.

FC Barcelona VS Nottingham Forest | (1-0) Key Highlights



For all those who couldn’t watch… pic.twitter.com/PyyRsi71yj — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) August 8, 2026

Почти веднага след това каталунците изиграха едно полувреме и срещу представителя на домакините на приятелската надпревара Удинезе. Там шампионите в испанската Ла Лига от последните два сезона допуснаха поражение със същия резултат, с който спечелиха мача срещу англичаните преди това. Италианците вкараха единствения гол в самия край след контраатака, завършена успешно чрез Юсуф Байо, който преодоля пазилия и този път Шчесни.

UDINESE HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST BARCELONA! pic.twitter.com/zrR5WnovAS — Football Xtra™ (@FootballXtra0) August 8, 2026

Втората среща имаше и решаващ характер по отношение на краткия тристранен турнир, на който домакините от Удинезе зарадваха феновете по трибуните и вдигнаха трофея.

Barcelona took part in a unique preseason tournament featuring three 45-minute matches. ⏱️⚽



Barça won one and drew one against Nottingham Forest and Udinese, but it was the hosts Udinese who ultimately lifted the inaugural Friuli Venezia Giulia Cup. 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/BGwIIWhWDC — DAZN Football (@DAZNFootball) August 8, 2026

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