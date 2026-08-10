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Световен шампион пристига за прегледи в Рома

  • 10 авг 2026 | 09:04
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Световен шампион пристига за прегледи в Рома

Аржентинският национал Науел Молина се очаква да пристигне днес в Италия, за да премине медицински прегледи преди финализирането на трансфера си от Атлетико Мадрид в Рома за около 13 милиона евро, плюс 4 милиона допълнителни бонуси, съобщава италианският вестник Corriere dello Sport.

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Сделката между двата клуба беше сключена миналата седмица. Заради участието на Молина с държавния отбор на Аржентина за Световното първенство по-рано това лято беше решено той да не прекъсва почивката си и едва днес да пристигне в Рим.

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини заяви след загубата от Брайтън в контролна среща в събота, че „ще видят Молина от вторник“, тъй като тогава той би трябвало да е готов да започне тренировки с новите си съотборници.

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За 28-годишния Науел Молина това ще бъде завръщане в Серия А, тъй като той игра за Удинезе преди преминаването си в Атлетико Мадрид.

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Снимки: Imago

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