Куртоа: Моуриньо казва нещата в прав текст и това ми харесва

Тибо Куртоа започва своя девети сезон в Реал Мадрид. Белгийският национал се присъедини към предсезонната подготовка миналия петък, като първоначално тренираше самостоятелно. След контузията, която получи на Световното първенство в осминафиналния сблъсък срещу Испания, вратарят избърза със завръщането си. За да се увери, че всичко с левия му крак е наред, той започна с три дни индивидуални тренировки като превантивна мярка. „Моуриньо е страхотен треньор, бяхме заедно в Челси и съм щастлив отново да бъда под негово ръководство“, заяви той пред клубната телевизия на Реал Мадрид след първите си занимания.

За по-ранното си завръщане стражът коментира: „Върнах се малко по-рано, защото заради контузията исках да се уверя, че всичко е наред, като проведа индивидуални тренировки, преди да се присъединя към отбора. Днес вече направих вратарска тренировка и се чувствах много добре. Щастлив съм, че се завърнах към заниманията.“

Относно повторната си работа с Моуриньо, Куртоа сподели: „Моуриньо е треньор, който изисква много – дисциплина, групата преди индивидуалностите. За мен това са важни неща, за да се печели. Той е страхотен треньор, а като човек е много близък. Казва нещата в прав текст и това ми харесва. Мисля, че това е посоката, която трябва да следваме. Бяхме заедно в Челси, спечелихме Висшата лига. Имам добри спомени от него и съм щастлив отново да бъда под негово ръководство. Надяваме се да работим добре заедно и да имаме хубави години тук.“

Белгиецът говори и за очакванията си за новия сезон: „Изпълнени сме с огромно желание. Лично аз искам да печеля титли. Важно е за отбора, феновете и клуба да започнем отново да печелим. След Световното първенство и контузията исках бързо да се почувствам добре и това се случи, за да мога да бъда готов за утрешната тренировка. Има доста нови играчи, някои от които познаваме от мачове срещу тях, но Световното първенство тази година приключи много късно и за треньора не е лесно, че всички се присъединяват постепенно.“

„Той даде добра почивка на всички и това е важно, за да изчистим главите си, защото сезонът е много дълъг и ако започнеш твърде бързо, контузиите идват по-рано. Ще навлезем бързо в ритъм, защото не сме спирали за дълго и ще бъдем добре. Всички нямат търпение отново да бъдем заедно и да се борим през новия сезон“, добави той.

За предсезонната подготовка Куртоа каза: „Трябва да влезем във форма, да продължим да се подготвяме. Отборът е добре. Вчера постигнахме хубава победа. Всички навлизат в ритъм, младите момчета се доказват и това също е хубаво. В крайна сметка, целта е да се подготвим, защото началото на Ла Лига идва бързо и ще бъде трудно, с тежки мачове, а стартът е важен. Дано започнем добре, да завършим август с 9 от 9 точки и да продължим напред.“

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Снимки: Gettyimages