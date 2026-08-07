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Куртоа отново е наличен за Реал

  • 7 авг 2026 | 22:59
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Куртоа отново е наличен за Реал

Реал Мадрид продължава да обновява състава си с възстановени играчи. Сега вратарят Тибо Куртоа се присъедини към тренировките на „белия балет“ след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико това лято, съобщи вестник "Marca".

Белгиецът, който завърши турнира в Северна Америка с лек мускулен проблем срещу Испания, вече е на разположение на старши треньора Жозе Моуриньо. Въпреки че отборът отпътува за Унгария за втората си предсезонна контрола, Куртоа се яви на занятие във Валдебебас и няма да играе в проверката срещу Ференцварош.

Тибо Куртоа ще бъде готов за началото на новия сезон в Ла Лига
Тибо Куртоа ще бъде готов за началото на новия сезон в Ла Лига

Подобно на Диоманде в първия му ден като играч на мадридчани, вратарят също тренира индивидуално под жаркото слънце в испанската столица Мадрид. Той ще изчака завръщането на отбора, за да се подготви за следващата приятелска среща, която ще бъде срещу новака в Ла Лига Депортиво Ла Коруня.

През следващата седмица се очаква да се присъединят и още участници от шампионата на планетата. Кукурея, Конате, Чуамени и Мбапе са последната група играчи, която липсва на Моуриньо, за да оформи окончателно състава си преди началото на официалния сезон.

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