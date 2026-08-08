Реал Мадрид спира с търсенето на нов полузащитник

Ръководството на Реал Мадрид е взело решение да прекрати търсенето на нов халф, след като опитът за привличане на Родри от Манчестър Сити се провали, информира испанското радио КОПЕ.

В клуба смятат, че настоящият състав е напълно окомплектован за сезон 2026/27. Старши треньорът Жозе Моуриньо планира да използва Бернардо Силва в ролята на плеймейкър.

Родри отвори вратите към трансфер в Барселона, Реал Мадрид е информиран

Според медийни публикации, самият Родри е уведомил „кралския клуб“, че предпочита да продължи кариерата си в големия съперник Барселона.

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