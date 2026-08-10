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Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
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Отборите на Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) закриват четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив започва в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Михаел Павлов.

И двата отбора влизат с настроение в срещата след като през последния кръг записаха победи. „Канарчетата“ записаха първи успех през сезона след като се наложиха над Черно море с минималното 1:0. Варненци пък продължиха възходящата си линия и под ръководството на Ясен Петров, побеждавайки другия пловдивски тим Локомотив. „Соколите“ все още не познават вкуса на загубата през този сезон.

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава
Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Очаква се в групата за двубоя на пловдивчани да се завърне Георги Миланов на който му бе дадено време за възстановяване и не игра срещу Черно море. Срещата обаче пропуска Карлос Алгара. Станислав Генчев няма да може да разчита и на нападателя Педро Игор след като нападателят беше преотстъпен на Септември.

Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар
Официално: Спартак (Варна) продаде основен футболист в Катар

Ясен Петров от своя страна ще трябва да запълва някои липси след като „соколите“ се разделиха с някои играчи през изминалата седмица. Основният реализатор Георг Стояновски беше продаден в Катар, а Джонатан Куеро прекрати договора си с клуба по семейни причини и така и не успя да дебютира в първенството. Капитанът на варненци Владислав Узунов също пропуска двубоя заради контузия. От лазарета обаче се завръщат Ахмед Ахмедов и Матео Петрашило. Под въпрос пък остава Димо Кръстев, който се очаква скоро да се завърне.

Двата отбора си размениха по една победа през изминалия сезон, като показаха сериозна резултатност в двубоите помежду си. И в двата мача през миналата кампания паднаха по 5 гола.

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