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Официално: Реал Мадрид даде на Фиорентина аржентински талант, за който пръсна немалко пари през миналото лято

  • 7 авг 2026 | 18:15
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Официално: Реал Мадрид даде на Фиорентина аржентински талант, за който пръсна немалко пари през миналото лято

Един от очакваните изходящи трансфери на Реал Мадрид вече е факт. Аржентинският талант на "лос бланкос" Франко Мастантуоно ще играе под наем във Фиорентина през следващия сезон, като за това официално потвърдиха и двата клуба.

18-годишният офанзивен халф е преотстъпен на италианците, а в сделката няма опция за постоянното му закупуване.

Мастантуоно дойде в Реал Мадрид от Ривър Плейт през миналото лято за сериозната сума за толкова млад играч от 45 млн. евро, която при определени обстоятелства може да достигне и доста повече. Въпреки че в началото той получаваше шансове от Чаби Алонсо, постепенно футболистът получаваше все по-малко минути, особено и с треньорската рокада и идването на Алваро Арбелоа.

Така през миналия сезон аржентинецът записа само 3 гола в общо 35 мача във всички турнири, като основно бе резерва. Колебливите му изяви му костваха мястото и в националния отбор, след като той не бе повикан от Лионел Скалони в състава на "гаучосите" за Мондиал 2026.

Сега Мастантуоно ще се надява да играе редовно за Фиорентина в Серия А. Това пък е поредният млад футболист, който си тръгва от Реал Мадрид след идването на Жозе Моуриньо. Това вече сториха Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос в посока Фулъм, а отбор се търси и на бранителя Раул Асенсио.

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