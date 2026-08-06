Реал Мадрид на Моуриньо стартира сезона без право на почивка

АЛВАРО ДЕ МИГЕЛ, “Ас”



Четири мача за 14 дни. Така официално стартира сезон 2026-27 за новия Реал Мадрид на Жозе Моуриньо. След предсезонна подготовка по начина на старата школа (без турнета в чужбина) „белият“ клуб се готви за изключително натоварено начало на шампионата. Някои от играчите като Кукурея, Мбапе, Чуамени, Конате и Белингам ще имат малко повече от седмица, за да се подготвят за първия мач (те се присъединяват в понеделник, 10 август). Предсезонната подготовка е замислена като симулация на това, което предстои в този интензивен старт. Призракът на контузиите, след години на хаос във физическо отношение, тревожи клуба.

Отлагането на двубоя на тима от първия кръг на Ла Лига, поради участието на играчи от отбора в полуфиналите на Световното първенство, е нож с две остриета. Един мач повече в августовския маратон. Това отлагане води до изиграването на първите четири кръга в рамките на 14 дни. Официалният дебют ще бъде на 22 август срещу Еспаньол; на 26-и и 30-и тимът ще приеме съответно Реал Сосиедад и Малага. Серията от мачове ще завърши в Севиля срещу Бетис на 4 септември. Четири мача, две гостувания, две пътувания и малко почивка.

За да се справи с това, което ще бъде много изискващ от физическа гледна точка сезон, клубът се подсили във всички зони. Флорентино Перес, в разгара на предизборната кампания, направи своя анализ на миналия сезон и коментира: „Причината за лошия сезон е Световното клубно първенство; не можахме да проведем предсезонна подготовка и не успяхме да възстановим физическата си форма, играейки всяка сряда и неделя, оттам дойдоха и твърде многото контузии“. Това беше една от първите области на действие през лятото. За да се поправи това, „белият“ клуб привлече Александър Крьозе, престижния главен лекар на Монако, за да реши проблема с миналогодишната епидемия: цели 52 контузии. Раул Асенсио е първият, който отпадна през този сезон.

Едно от исканията на Моуриньо също беше изпълнено: да има по двама играчи на всеки пост. Речено-сторено. Пристигането на нови попълнения като Кукурея, Конате, Дъмфрис, Еспи и Бернардо Силва отговаря на желанието на треньора. А все още предстоят възможните трансфери на Диоманде и Родри. Моу разбира, че най-добрата рецепта срещу натоварените календари в съвременния футбол са широките състави и възможността за ротации без загуба на потенциал. Въпреки това не всичко е радост за треньора от Сетубал, тъй като испанският бек и френският централен защитник ще пристигнат много скоро преди старта на първенството, което ще изисква светкавична адаптация.

Години наред „белият“ клуб провеждаше подготовката си в чужбина (Съединените щати бяха избраната дестинация през последните години). По този начин той разширяваше още повече марката Реал Мадрид и избягваше жегата в столицата. От няколко сезона обаче това не е възможно. Миналата година Световното клубно първенство наруши плановете, а тази година причината беше Мондиалът. Това накара клуба да организира предсезонната си подготовка по начина от миналото, играейки приятелски мачове в Европа. Остават три двубоя, които ще се състоят в рамките на осем дни (8 август срещу Ференцварош, 12 август срещу Депортиво Ла Коруня и 16 август срещу Шалке 04).

Тази ситуация означава, че Реал Мадрид ще изиграе седем срещи в рамките на всичките 31 дни на август. Календар, който наподобява месеците, в които отборът участва в няколко състезания (Лига, Купа на Испания и Шампионска лига). Физическото натоварване трябва да бъде изчислено до милиметър, за да се избегнат травми. Дийн Хаусен, с претоварване в бедрото на левия крак, и Раул Асенсио, който ще бъде извън игра за около шест седмици поради контузия на правия бедрен мускул, бяха първите, които отпаднаха.

Четири мача за 14 дни за начало на Ла Лига. Седем дуела през август, включително предсезонната подготовка. Такъв ще бъде стартът на новия Реал Мадрид на Моуриньо през сезон 2026-27. Инфарктен календар, който повишава значението на лятната физическа подготовка, за да може да се преследва голямата цел на сезона: отново да се спечели всичко.

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