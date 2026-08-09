Моуриньо: Подновяването на договора на Винисиус е радост за всички нас

Жозе Моуриньо говори пред клубната телевизия на Реал Мадрид след победата на тима с 2:1 над Ференцварош в контролата, играна в Будапеща. Португалският наставник анализира срещата, като заяви, че е по-доволен от първото полувреме, отколкото от второто.

"Първо, искам да благодаря на Ференцварош за тази толкова добра тренировка. Те вече са изиграли пет мача в Лига Европа и се вижда, че имат висока интензивност на игра, което беше добре. Първото полувреме ми хареса повече от второто, макар това да не ме изненадва“, започна Моуриньо.

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„През първата част на терена беше отбор, с който работим от известно време и вече сме изиграли няколко мача. Имаше по-добра връзка между играчите, много добър контрол над мача. През второто полувреме влязоха Вини и Бернардо, които нямат игрови минути и са провели само няколко тренировки. Също така променихме позицията на Ендрик, с което загубихме малко от организацията в играта. Но като цяло беше добре“, каза Моуриньо.

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Специалистът анализира и предсезонната подготовка, чийто резултати започват да личат малко по малко и на терена в настоящите контроли на тима преди официалния старт на сезона.

„За мен е по-важно да се допускат и грешки, отколкото всичко да е перфектно. Това ми позволява да мисля заедно с играчите, да анализираме и винаги да се подобряваме. Ще ви дам един много прост пример: в мач от първенството, ако водиш с 2:1 в 47-ата минута, не правиш вертикален пас, не губиш топката и не завършваш атаката с опасно нарушение, както се случи. В 47-ата минута трябва да знаеш какво да правиш и всички тези малки грешки, които се натрупват в тези мачове, са полезни за мен“, сподели Моуриньо.

🗣️ José Mourinho: "Me gustó más la PRIMERA PARTE que la segunda, hay que MEJORAR SIEMPRE.



La renovación de Vinícius es una ALEGRÍA para TODOS. El miércoles o el domingo estará mucho mejor."



DON JOSÉ MOURINHO 🤍 pic.twitter.com/78eesf9CQZ — (fan) REAL MADRID DATA 🤍 (@_reyyblanco_) August 8, 2026

В срещата срещу Фернецварош вниманието бе насочено към Бернардо Силва, който пристигна това лято в "кралския клуб", но тепърва ще се адаптира не само защото тива ще му бе първи сезон в отбора след трансфера си от Манчестър Сити. Силва имаше кратко време да се възстанови след края на Мондиал 2026 и сега тепърва прави преход от националния към клубния футбол след почивката си.

„Бернардо е много важен, но горкият, той също беше във ваканция. Той е такъв тип състезател, на когото му се отразява добре на главата да не прави нищо през този период, и се появи в доста по-слаба физическа форма. Трябва да напредва. Но той е страхотен играч, който ни дава възможност да изнасяме топката, ако играе по-назад, на позиция „шест“ или „осем“. По време на мача разбрах, че му липсва малко физическа сила и го преместих на позиция „10“, като пуснах Сестеро, за да дам малко повече стабилност там. Позицията на „десетка“ е друга, на която Бернардо се чувства комфортно. Той е играч, който може да покрива три или четири позиции", каза още Моуриньо.

"Bernardo Silva é um rapaz a quem lhe faz bem não fazer nada nas férias e apresentou-se numa forma física bastante inferior, tem de melhorar... Mas é um jogador tremendo."



— José Mourinho pic.twitter.com/ekmzOmg4IK — B24 (@B24PT) August 9, 2026

Логично по време на анализа си след мача в Будапеща португалският стратег коментира удължаването на договора на Винисиус Жуниор.

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„Най-важното нещо е подновяването на договора на Винисиус. За него, разбира се, но това е радост за всички нас. Той има малко тренировки, както и Бернардо. Те са играчи, които, както се случи с другите преди няколко седмици, влизат в мача вече уморени и усещат в краката си работата, която сме свършили. Затова не очаквах днес Вини да вземе топката, да пробяга 50 метра с нея и да вкара гол. Това е процес: със сигурност в сряда ще бъде по-добре от днес, а следващата неделя в Гелзенкирхен – още по-добре“, отговори Моуриньо.

José Mourinho: “Es una plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos algún jugador más como Bernardo”.



Mou acaba de pedirle a Florentino un mediocentro. Tienen que hacerle caso. pic.twitter.com/keaVXqdtuW — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) August 8, 2026

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