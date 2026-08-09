Финансовата стратегия на Реал Мадрид

ХОСЕ ФЕЛИКС ДИАС, “АС”

Клубът е един от главните герои на летния трансферен пазар през 2026 г. Първоначално това се случи преди и по време на Световното първенство с ходовете за Дъмфрис, Кукурея, Бернардо Силва и Конате, а сега продължава в същия дух с Еспи, Диоманде и всичко, което може да последва през идните седмици. Всичко това се случва на фона на най-добрия пазар в историята на футбола за която и да е школа (194 милиона евро).

Реалността обаче е друга и тази активност на пазара е отговор на икономическата стабилност на клуб, чието управление го поставя пред всяка друга спортна организация в света. Този аргумент му позволява да поддържа дългосрочни споразумения и да превръща голяма част от търговските си приходи в регулярни, отразявайки перфектно стабилността, която му дава възможност да оперира с пълни гаранции, както посочват експерти по спортен мениджмънт.

Реал Мадрид приключи финансовата година за сезон 2025/26 с исторически показатели. Клубът обяви рекорден оперативен оборот от 1,221 милиарда евро, затвърждавайки финансовото си лидерство в световния спорт. Ръстът е движен от търговските приходи и от експлоатацията на напълно обновения стадион.

Новият „Сантяго Бернабеу“ например регистрира ръст от единадесет процента, генерирайки 363 милиона евро. От своя страна приходите от маркетинг и спонсорства са се увеличили с шест процента, достигайки 539 милиона евро.

„Модернизацията на структурите на стадионите, като „Бернабеу“, позволява да се предложат достъпност, сигурност и комфорт на публиката. Освен това адекватната инфраструктура дава възможност на стадионите да домакинстват на големи спортни събития, да привличат туристи и да допринасят за развитието на местната икономика“, добавя Тирони Пас Ортис, главен изпълнителен директор на „Имплай“, водеща компания в доставката на технологии като лицево разпознаване и биометрия за достъп до футболни клубове, стадиони и спортни съоръжения.

„Рентабилността на стадионите и спортните обекти е решаващ фактор за финансовото развитие на футболните клубове по целия свят. Способността да се максимизира икономическият потенциал на тези съоръжения представлява стратегическо предимство. Без съмнение, това е една от ключовите силни страни, които позволиха на Реал Мадрид да достигне тази рекордна оценка в световния футбол“, твърди Ералдо Еванс, търговски директор на „Рекома“, компания, специализирана в спортни инфраструктури.

Освен това клубът представи забележителни данни за ЕБИТДА — печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация — която достигна 287 милиона евро, както и нетен собствен капитал от 624,4 милиона евро.

„Реал Мадрид е спортен феномен, широко смятан от мнозина за най-великия футболен клуб в света. Освен успеха на терена, той се утвърди като марка с огромна стойност и като международен еталон за ефективно управление, с резултати, които разширяват икономическия му потенциал и привличат инвеститори, все по-заинтересовани да свържат своите марки с медийната проекция на клуба“, обяснява Мойзес Асаяг, управляващ партньор в „Ченъл Асосиадос“ и специалист по футболни финанси.

Нетната печалба на клуба се е увеличила с 8%, достигайки 26,3 милиона евро, в сравнение с 24,3 милиона, регистрирани през предходния сезон. Според баланса основните фактори, обясняващи този резултат, са свързани с провеждането на нови събития, тъй като многофункционалният характер на стадиона е позволил да се максимизират приходите от билети и дейности извън футболния календар; с новите търговски споразумения и преоценката на марката на клуба, които са увеличили маркетинговите приходи; и с оперативната ефективност, тъй като двуцифреният ръст на оборота на стадиона директно е надхвърлил увеличението на разходите за поддръжка.

Разширяването на партньорствата укрепва идентичността и силата на марките

Малко преди началото на Световното първенство Реал Мадрид обяви подновяването на два от основните си договори. Първият, с авиокомпания „Емирейтс“, беше удължен с още пет сезона, до 2031 г. Цифрите не бяха официално разкрити, но може да достигнат 100 милиона евро годишно, което би било рекорд сред европейските клубове. Това би представлявало значително увеличение, тъй като настоящото споразумение беше между 70 и 80 милиона на сезон. Вторият подновен договор беше този с „Адидас“, удължен с още осем години, до 2034 г. В този случай сумите могат да достигнат 120 милиона евро годишно.

Удължаването на договорите на Реал Мадрид с „Емирейтс“ и „Адидас“, както и финансовите параметри по тях, се разглеждат от експертите като ясен знак, че стабилните съюзи укрепват връзката между марките и ангажират феновете по целия свят чрез дългосрочни инициативи. Реал Мадрид и „Емирейтс“ подписват първия си договор през 2011 г., като авиокомпанията се появява на основното място на фланелката от сезон 2013/14. Връзката с „Адидас“ от своя страна е напът да навърши 30 години, датирайки от 1998 г.

„Подновяването на договорите на Реал Мадрид с тези марки затвърждава една от основните тенденции в съвременния спортен маркетинг: най-ценните партньорства са тези, които се изграждат в дългосрочен план. Когато две глобални марки вървят заедно в продължение на десетилетия, стойността на споразумението престава да се ограничава само до видимост и започва да отразява способността им да генерират бизнес и взаимодействие в световен мащаб. Цифрите са впечатляващи, но те са следствие от връзка, която е успяла да превърне спонсорството в истинска платформа за марката“, твърди Бруно Брум, маркетинг директор на агенция „Енд ту Енд“, която предлага решения и услуги за спортната индустрия.

„Реал Мадрид съчетава спортни успехи и талант с дългогодишна стратегия за интернационализация на марката, която сега дава своите плодове. Да свържеш марката си с най-ценната фланелка в световния футбол означава да достигнеш на практика до всички краища на планетата и да се асоциираш с ценности като ефективност, професионализъм, постоянство и лидерство“, обяснява Иван Мартиньо, преподавател по спортен маркетинг в университета ЕСПМ.

В случая с „Емирейтс“ спонсорството надхвърля мъжкия футбол и ще включва също екипите на баскетболния отбор и юношеските формации. Споразумението предвижда и по-голяма видимост на марката на стадион „Бернабеу“, достъп до тренировъчните съоръжения и до „Емирейтс Лаундж“ – ексклузивна ВИП зона на стадиона. Освен това партньорството се разпростира и върху детско-юношеската школа.

„Пространства като ложите и ресторантите имат потенциал да се превърнат във важни туристически атракции. „Сантяго Бернабеу“ вече не е просто домът на Реал Мадрид, а се е превърнал в забележителност на града. Функционирайки през цялата година с концерти, събития, мачове и дори кулинарни изживявания, целта е случайният фен да се превърне в редовен посетител и да се привлекат нови публики“, коментира Лео Ризо, главен изпълнителен директор на „Сокър Хоспиталити“, компания, специализирана в премиум пространства.

„Подновяването на договорите с „Адидас“ и „Емирейтс“ подсилва идеята, че най-големите активи в спорта не са само аудиторията и видимостта, но и способността за изграждане на трайни отношения с глобални марки. Реал Мадрид предлага предвидимост, международен обхват и изключително ценна асоциация на имиджа. Когато едно партньорство продължава десетилетия, то става част от историята на клуба и увеличава резултатите и за двете страни“, отбелязва Фабио Волф, управляващ партньор във „Волф Спортс“ и специалист по спортен маркетинг.

„Футболът се превърна във все по-печеливш бизнес. В общи линии клубовете разбраха, че колкото повече се инвестира в продукта, толкова по-голяма е възвръщаемостта. Затова стратегиите около търговските споразумения водят до увеличаване на приходите година след година“, обяснява Клаудио Фиорито, главен изпълнителен директор на „Пи енд Пи Спорт Мениджмънт Бразил“.

„Това, което прави най-силно впечатление, не е размерът на сумата, а времевият хоризонт. Дългосрочните договори превръщат спонсорството в предвидими приходи, а предвидимостта е финансов актив, защото предпазва клуба от пазарни колебания и излъчва стабилност към бъдещи партньори. За бразилския футбол, който преминава към нов модел на управление, урокът е, че дългосрочната стабилност може да бъде също толкова ценна, колкото и договорената годишна сума“, посочва Талес Ранжел Мафия, директор по маркетинг в „Мултимаркас Консорсиос“.

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