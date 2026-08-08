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Пореден тест за Реал Мадрид: какво ще покаже Винисиус Жуниор след подписването на новия договор

  • 8 авг 2026 | 11:04
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Пореден тест за Реал Мадрид: какво ще покаже Винисиус Жуниор след подписването на новия договор

Реал Мадрид се завръща на терена. Тази вечер от 20:00 часа отборът на Жозе Моуриньо ще изиграе третата си предсезонна проверка в Будапеща срещу Ференцварош. В предишните тимът направи 2:2 с Фиорентина и надви Леганес с 4:1.

Арената на двубоя - „Групама Арена“, носи специални спомени за португалския наставник: именно тук през 2014 г. той откри стадиона начело на Челси, постигайки победа срещу същия съперник. Дванадесет години по-късно Моуриньо се завръща в Унгария – земя, почитана от мадридистите още от времето, когато Пушкаш носеше белия екип, за да продължи да изгражда своя проект.

Големият отсъстващ от срещата има конкретно име: Ян Диоманде. Новото попълнение не попадна в групата, тъй като котдивоарецът премина медицински прегледи вчера и тренира индивидуално, докато отборът вече пътуваше към унгарската столица.

В негово отсъствие всички погледи са насочени към Винисиус Жуниор, който в Будапеща ще отпразнува подновяването на договора си до 2032 г. след цял месец, в който бъдещето му се превърна в сага. Преди броени дни темата беше затворена с послание за вечна вярност към „Бернабеу“, а сега бразилецът ще води атаката по левия фланг със спокойствието на човек, който знае къде ще продължи кариерата си.

До него ще има друга важна новост: Бернардо Силва ще дирижира за първи път халфовата линия на Моуриньо. Това ще бъде дебютен тест за португалския полузащитник като играч на Реал – възможност да навлезе в ритъм след разочароващото Световно първенство с Португалия и шанс за феновете да добият представа какво може да предложи той. С неговото включване на практика започва изграждането на полузащитната линия, която португалският треньор има в ума си.

Браим Диас, Рюдигер и Дийн Хаусен допълват списъка с новите играчи в сравнение с преходната контрола. Мароканецът се завърна заедно с Винисиус и Бернардо след Мондиала, Рюдигер има нужда от игрови минути, след като се присъедини към подготовката преди няколко дни, а Хаусен отново е в групата след седмица извън терените заради мускулен дискомфорт. Защитата, която бе сериозно засегната от проблеми през тази подготовка, си отдъхва с тези завръщания.

На вратарския пост няма промени, а в атака продължава битката за позицията на номер 9 между новото попълнение Еспи и Ендрик. Към тях, в още един мач, се присъединява и солидна група от школата: Жоан Мартинес, Ламини, Марио Ривас, Сестеро, Лакоста, Янес и Алексис Сирия. Специално внимание заслужава последният, който отбеляза дебютния си гол срещу Фиорентина и така увенча светкавичния си възход от юношеския отбор.

След днешния двубой на “кралете” ще им останат още две проверки преди старта на сезона - срещу Ла Коруня (12 август) и Шалке 04 (16 август). В Ла Лига Реал започва на 22 август срещу Еспаньол като гост.

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