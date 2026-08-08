Ференцварош не успя да зарадва феновете в Будапеща в звездна контрола срещу Реал

Реал Мадрид победи с 2:1 унгарски гранд Ференцварош в приятелска среща, която се игра на стадион "Групама Арена" в Будапеща.

Феновете на домакините трябваше да видят как любимците им допускат по един гол и през двете полувремена, но бяха и зарадвани от попадение на Кенан Кордо, с който бе оформен крайният резултат.

Реал откри в 41-вата минута след заучено изпълнение на корнер, което остави защитника Марио Ривас непокрит и 19-годишният бранител вкара за 0:1. Футболистите на старши треньора Жозе Моуриньо удвоиха аванса си в 49-ата минута, когато точен от близка дистанция бе нападателят Карлос Еспи.

⚽️ ¡Un gol que recordará toda su vida! pic.twitter.com/qUHC4Qu3TR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

Ференцварош отговори мигновено и в 57-мата минута бившият играч на Сарагоса и Атлетик Билбао Кенан Кордо намали на 1:2, засичайки центриране от десния фланг.

До края на мача домакините имаха възможности и да изравнят, но Андрий Лунин се справи с всички опасности пред вратата си.

В игра за Реал през второто полувреме се появи звездата на отбора Винисиус Жуниор, който тази седмица поднови договора си с клуба.

Пореден тест за Реал Мадрид: какво ще покаже Винисиус Жуниор след подписването на новия договор

За Ференцварош, който продължава да играе в квалификациите на Лига Европа, в игра се появиха общо 27 играчи, което значително и накъса ритъма на срещата през втората част. През идната седмица “маджарите” ще играят реванш от третия предварителен кръг на втория по сила турнир на УЕФА срещу Гурник (Забже).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google